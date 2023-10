Maurizio Battista sposa Alessandra Moretti, la romantica cerimonia in un castello con la figlia Anna Maurizio Battista ha sposato Alessandra Moretti dopo 10 anni d’amore. Una cerimonia che si è svolta sabato 21 ottobre al castello di Tor Crescenza, una romantica location fuori Roma, alla presenza di parenti, amici e della figlia Anna, avuta insieme nel 2016.

A cura di Elisabetta Murina

Maurizio Battista sposo. Dopo 10 anni d'amore, vissuti tra alti e bassi, il noto comico ha sposato la compagna Alessandra Moretti. Una cerimonia che si è svolta sabato 21 ottobre al castello di Tor Crescenza, una romantica location fuori Roma, alla presenza di parenti, amici e della figlia Anna, che hanno avuto insieme nel 2016. Ad agosto l'annuncio delle nozze con un lungo messaggio su Instagram.

La romantica cerimonia di Maurizio Battista e Alessandra Moretti

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono giurati amore eterno in una location da favola, il Castello di Tor Crescenza, allestito come fosse un giardino romantico. Dopo il momento del sì davanti a aprenti e amici, la cerimonia è entrata nel vivo con musica live, il primo ballo degli sposi, violoncelli che hanno creato l'atmosfera e tanto cibo. Gli invitati si sono scatenati a ritmo di musica, come mostrano le numerose storie condivise sui social. Diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno partecipato al grande giorno del comico e della compagna: da Guendalina Tavassi a Carmen Russo, poi Jane Alexander, Milena Miconi, Laura Freddi e tanti altri. All'esterno, gli sposi hanno prima fatto un discorso, ringraziando tutti per essere venuti, e poi si sono dedicati al taglio della torta, circondati da fuochi d'artificio, fontane di luci e insieme alla figlia Anna.

La storia d'amore tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti

Maurizio Battista e Alessandra Moretti hanno deciso di fare il grande passo dopo 10 anni d'amore, durante i quali hanno vissuto un turbolento rapporto, tra alti e bassi. Due anni fa avevano infatti annunciato la rottura, affrontando diversi problemi per quanto riguarda l'affidamento della figlia Anna, avuta nel 2016. Sui social, il comico si era sfogato accusando l'ex compagna di non permettergli di vederla. Poi a luglio di quest'anno, parlando con Il Messaggero, la rivelazione di essere tornati insieme, ricucendo il legame apparentemente senza intoppi. Infine, ad agosto, l'annuncio del matrimonio con tanto di data e invito alle nozze.