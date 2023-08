Sabrina Ferilli in barca replica agli haters: “Mi ha invitato gente coi soldi, la vita è crudele” Il pretesto è uno scatto in barca, in cui l’attrice mostra un momento di pieno relax sotto al sole, in una delle ultime settimane d’estate. Eppure anche tra le onde del mare arrivano pungenti le critiche: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno?”, scrive qualcuno provocandola.

A cura di Giulia Turco

Sabrina Ferilli costretta a rispondere per le rime agli haters anche durante le vacanze in barca. L’attrice è stata presa di mira da alcuni utenti che hanno lanciato diverse provocazioni sotto ad un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lei però non si è lasciata scoraggiare e come spesso succede ha replicato a tono ai commenti.

Le repliche piccati di Ferilli alle provocazioni sullo yacht

Il pretesto è uno scatto in barca, in cui l’attrice mostra un momento di pieno relax sotto al sole, in una delle ultime settimane d’estate. Eppure anche tra le onde del mare arrivano pungenti le critiche: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno?”, scrive qualcuno provocandola. Il riferimento è alle recenti dichiarazioni dell’attrice che si è definita “una donna di sinistra” e all’ex Presidente del consiglio, che ha avuto un trascorso nel Partito Comunista. Ferilli non ci sta e ben presto fa recapitare una replica di tutto punto: “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”, ha scritto taggando l’utente. Qualcun altro aggiunge: “Eh sì, come se a te mancassero i soldi per avere una barca!”, commento al quale l’attrice lascia un i piace di approvazione.

Sabrina Ferilli donna di sinistra tra Giorgia Meloni e Elly Shlein

L’attrice si è raccontata in una recente intervista per la cover story di Vanity Fair, commentando a caldo le personalità femminili che dominano lo scenario politico attuale. “L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative”, ha detto a proprio di Giorgia Meloni. “Mi sono sempre ritrovata a sinistra anche quando non ero d’accordo per una montagna di miei pensieri che continuo a credere validi: una nazione che non è solo patria, l’accoglienza che non può essere razzista, il diritto di cittadinanza che deve essere dato a chi nasce e cresce qui”. L’attrice tuttavia ha preso le distanze anche da Elly Shlein segretaria del PD, che ritiene fan troppo radicale: “Fa fatica a convogliare l’interesse di tutti”