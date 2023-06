“Rutto nazionale”: fa discutere il commento di Corrado Guzzanti per i funerali di Silvio Berlusconi Arriva pungente e sarcastico il commento di Corrado Guzzanti, che manifesta il suo dissenso per la decisione del governo Meloni di proclamare il lutto nazionale, nella giornata di celebrazioni dedicate a Silvio Berlusconi.

A cura di Ilaria Costabile

Nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, il leader politico scomparso lo scorso 12 giugno, nella sua stanza privata all'ospedale San Raffaele di Milano. Si è scelto di celebrare i funerali di Stato e di istituire il lutto nazionale, su quest'ultimo punto non poche sono state le polemiche sollevate dall'opinione pubblica. Arriva, sarcastico, anche il commento di Corrado Guzzanti che su Instagram esplicita il suo dissenso.

Il commento di Corrado Guzzanti

"Rutto nazionale" è la frase che campeggia sullo sfondo nero di una storia pubblicata su Instagram da Corrado Guzzanti. Il comico ha manifestato in maniera piuttosto inequivocabile il suo disappunto nei confronti di una scelta, messa in atto dal Consiglio dei Ministri, di dichiarare una giornata di lutto nazionale per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Una decisione che appare fortemente politica dal momento che, infatti, non è una prassi consolidata come i funerali di Stato che, secondo la legge, sono previsti per chi ha ricoperto cariche istituzionali, come è d'altronde il caso dell'ex leader di Forza Italia.

Corrado Guzzanti ha sempre utilizzato la satira per contestare l'operato dell'ex premier e, di fatti, prendendone sempre le distanze. D'altro canto, sua sorella Sabina, con il film Viva Zapatero aveva indagato il rapporto tra il Governo Berlusconi e la censura.

Il dibattito attorno al "lutto nazionale"

Guzzanti non è stato l'unico a manifestare il suo dissenso nei confronti della proclamazione del lutto nazionale, dal momento che rappresenta a tutti gli effetti una pratica con la quale si vuole riconoscere un'onorificenza simbolica di alto livello alla personalità defunta.

Silvio Berlusconi è stato un personaggio divisivo della storia politica italiana, con un passato giudiziario ingombrante, per cui quest'atto di riconoscenza operato dal governo Meloni è stato definito inopportuno, anche da alcuni esponenti politici, come Rosy Bindi.