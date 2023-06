Come seguire i funerali di Silvio Berlusconi in TV I funerali di Stato di Silvio Berlusconi si terranno domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 15:00 presso il Duomo di Milano. Come seguire le esequie in diretta TV.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 14 giugno è stato proclamato il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. La cerimonia funebre si terrà alle ore 15:00 presso il Duomo di Milano con Funerali di Stato. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà possibile seguire le esequie in diretta TV. La trasmissione dall'interno del Duomo è affidata a Mediaset che fornirà il segnale alle altre emittenti.

La diretta dei funerali di Stato su Canale5

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi avranno inizio alle ore 15:00 presso il Duomo di Milano. A presiedere la celebrazione sarà Monsignor Mario Delpini. AdnKronos fa sapere che sarà Mediaset a fornire il segnale della diretta dall'interno del Duomo: "Prevista ovviamente una diretta tv per l'addio al presidente di Forza Italia e patron Mediaset, azienda che fornirà anche il segnale della diretta dall'interno del Duomo". Come spiega anche RaiNews, Mediaset metterà a disposizione il segnale per le altre reti, italiane e internazionali, che vorranno raccontare i funerali:

La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite.

Come seguiranno i funerali di Silvio Berlusconi Rai e le altre reti

Le reti che vorranno integrare le immagini fornite da Mediaset con un commento, saranno messe nelle condizioni di farlo. Infatti, la Prefettura indicherà dei luoghi in cui le altre emittenti potranno posizionarsi con postazioni di commento e stand up, ma sempre all'esterno della Cattedrale. Nessuno video operatore sarà autorizzato a posizionarsi all'interno. Nelle prossime ore, saranno di certo fornite informazioni più dettagliate sulla programmazione di ciascuna rete per seguire i funerali in diretta TV.