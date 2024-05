video suggerito

Rita Dalla Chiesa critica Alberto Angela per Meraviglie a Pompei: “Era il caso visto il bradisismo?” Rita Dalla Chiesa prima della messa in onda di Meraviglie si è rivolta ad Alberto Angela criticando l’opportunità di trasmettere il documentario su Pompei in relazione al bradisismo dei Campi Flegrei. Ma le due cose non sono legate tra loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rita Dalla Chiesa prima della messa in onda di Meraviglie – Speciale Pompei di Alberto Angela (andato in onda ieri, lunedì 27 maggio) ha condiviso un tweet in cui commenta la decisione di trasmettere la puntata dedicata a Pompei in un periodo delicato per la popolazione campana, oggi colpita dal bradisismo dei Campi Flegrei. Peccato, però, che il bradisismo e il terremoto con Pompei non c'entri nulla. Su X ha così dato inizio a un dibattito, per molti ritenuto no sense, prima di spiegare di essere solo in cerca di compagnia essendo in casa, a riposo, a causa di una polmonite.

La polemica di Rita Dalla Chiesa

"Scusa, Alberto Angela, io ti adoro. Ma ti sembra il momento di mandare domani sera il tuo documentario Pompei, con tutta la meraviglia di documentari che hai girato in questi anni?" ha scritto in tweet Rita Dalla Chiesa, poi ad un utente che le ha chiesto in inglese "Why not?", ha replicato: "Con quello che sta affrontando la popolazione di Pozzuoli e Napoli per bradisismo e terremoto?"

Il dibattito è proseguito con la conduttrice che ha risposto ai commenti dei suoi followers. Quando qualcuno le ha chiesto di non rendere pubblica "ogni stron*ata" che le passa per la mente", lei ha spiegato: "Hai ragione, ma sono a casa da diversi giorni con una polmonite da aria condizionata. Vi leggo tanto e mi fate compagnia. Però il linguaggio dovrebbe essere più gentile".

Cosa ha mostrato Alberto Angela in Meraviglie Pompei

A Speciale Meraviglie – Pompei, Alberto Angela ha regalato ai telespettatori di Rai1 un viaggio per gli scavi di Pompei. In un unico piano sequenza ha seguito tutti i vari luoghi raccontandone ogni particolare. Non un semplice documentario, per tutti coloro che lo hanno seguito, bensì un appuntamento con un vero e proprio spettacolo teatrale. Ecco perché Rita Dalla Chiesa non ha trovato d'accordo nessuno con il suo pensiero.