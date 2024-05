video suggerito

Bradisismo Campi Flegrei, 84 palazzi sgomberati, 121 famiglie sfollate: molti rifiutano l’hotel Sono quasi 1.400 le richieste di verifiche negli immobili danneggiati dal sisma, di queste ne sono state controllate finora 996. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 84 i palazzi sgomberati ai Campi Flegrei per il bradisismo, dopo lo sciame sismico del 20 maggio, con la scossa di magnitudo 4.4. Mentre le famiglie sfollate salgono a 121, a quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali. Dati aggiornati ad oggi, lunedì 27 maggio 2024. Molte stanno rifiutando la sistemazione in hotel offerta dal Comune di Pozzuoli, in base ai protocolli regionali e dalla convenzione tra la Regione Campania e Federalberghi. Sono 21 le famiglie che finora hanno preferito non avvalersi dell'ospitalità in albergo.

Nel complesso, le richieste di controllo agli edifici arrivate in questi giorni sono state 1.371. Di queste, sono stati eseguiti 996 sopralluoghi dai tecnici della Protezione Civile. Tre scuole sono state dichiarate inagibili. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, per rispondere a tutte le domande arrivate. Tutti gli edifici, dove sono state rilevate lesioni o fessurazioni, saranno visionati dai tecnici. I danni arrecati dal sisma, ad ogni modo, non sarebbero strutturali. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono stati colpiti tutti elementi non portanti degli stabili.