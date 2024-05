video suggerito

Alberto Angela dopo lo speciale su Pompei: "In scena come una compagnia teatrale, non erano ammessi errori" Alberto Angela ringrazia gli spettatori dello speciale di Meraviglie su Pompei andato in onda su Rai1 il 27 maggio per la prima volta con la tecnica del piano sequenza, un'unica ripresa della durata di oltre 2 ore: "In scena come una compagnia teatrale che non poteva sbagliare".

A cura di Stefania Rocco

Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Alberto Angela ringrazia le squadre di lavoro Rai che gli hanno consentito di realizzare lo speciale di Meraviglie su Pompei andato in onda su Rai1 lunedì 27 maggio in prima serata. Il divulgatore scientifico ha portato per la prima volta in tv in uno speciale di questo tipo la tecnica del piano sequenza: un’unica ripresa della durata di oltre 2 ore che ha consentito agli spettatori un’esperienza immersiva tra le meraviglie offerte dal sito archeologico campano e i nuovi ritrovamenti.

I ringraziamenti di Alberto Angela dopo lo speciale di Meraviglie su Pompei

“Carissimi, realizzare questa puntata sulle nuove scoperte di Pompei è stata una grande sfida. Abbiamo potuto affrontarla solo grazie alla professionalità, alla disponibilità e all’amore per il proprio lavoro di grandi squadre: la nostra redazione di Roma, il Centro produzione Rai di Napoli e il Parco Archeologico di Pompei”, ha scritto Alberto Angela nel post pubblicato circa un’ora fa sui suoi canali social:

Concedetemi una parafrasi: dietro a un grande progetto, c’è sempre una grande squadra!

Realizzare un unico piano sequenza per accompagnarvi alla scoperta delle nuove meraviglie di Pompei non era un’impresa semplice. Ci siamo riusciti solo grazie alla grandissima professionalità e cura del dettaglio dei tecnici del Centro produzione Rai di Napoli e della mia squadra che mi ha accompagnato in questa sfida.

Siamo andati in scena come una compagnia teatrale che non poteva sbagliare: non c’erano tagli possibili da fare, non erano ammessi errori. E ci siamo riusciti sotto la sapiente regia di Gabriele Cipollitti che, anche questa volta, grazie alla sua grande esperienza e capacità ha coordinato un lavoro complesso ed è stato al timone di una grande avventura.

Grazie!

E grazie a tutta la squadra del Parco Archeologico di Pompei. Ci avete accolto con il calore tipico di chi non aspetta altro che raccontare la bellezza del proprio lavoro e la fortuna che ha tutti i giorni di scoprire un pezzo nuovo di un passato che è sempre presente.

Siamo onorati di aver avuto la possibilità di presentare, in anteprima assoluta, queste nuove meraviglie emerse dal lavoro quotidiano di un gruppo di professionisti che hanno dedicato la loro vita a far riemergere tante piccole e grandi storie di un passato che continua a raccontarci il presente e ad indicarci la strada per il futuro.

Vi aspetto lunedì prossimo per lo speciale di Ulisse dedicato agli 80 anni dallo sbarco in Normandia.

Un caro abbraccio a tutti voi,

Alberto *** Nelle foto: 1. Eccomi con Gabriele Cipollitti, il nostro grande regista. 2. Gli autori della puntata: da sinistra a destra, Fabio Buttarelli, Emilio Quinto, Vito Lamberti, appena arrivati in stazione a Napoli. 3. Alcuni degli operatori di questa incredibile maratona televisiva compreso Enzo Calò, il direttore della fotografia. Se ci siamo riusciti è grazie a loro! 4. Uno scatto durante le prove. 5. Il gruppo di Roma durante un sopralluogo. A voi sempre grazie! 6. Ecco quello che voi non vedevate e che vedevo io durante le riprese: gli operatori con quella curiosa struttura per stabilizzare la telecamera durante il difficile percorso. 7. E poi una bella foto dal dietro le quinte. A questo progetto hanno partecipato più di 50 persone, ma non li avete visti perché si nascondevano al momento giusto per lasciare campo libero alle telecamere. Questa foto ritrae alcuni di loro tra archeologi, restauratori e tecnici e rende molto bene l’atmosfera di coinvolgimento ed entusiasmo che ha contagiato tutti.

Lo speciale Meraviglie su Pompei seguito da oltre 4,6 milioni di spettatori

L’esperienza offerta agli spettatori da Alberto Angela con lo speciale Meraviglie su Pompei ha ottenuto ampi riscontri in termini di ascolti tv. A seguire l’approfondimento sono stati 4.630.000 per un un totale del 23,34% di share. Un risultato che ha reso orgoglioso il divulgatore scientifico che ha firmato un nuovo piccolo gioiello di televisione.