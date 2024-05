video suggerito

Meraviglie – speciale Pompei su Rai1: dall’Insula dei Casti Amanti alla Casa del Larario, cosa mostrerà Alberto Angela Durante la prima serata di lunedì 27 maggio, Alberto Angela conduce su Rai1 lo speciale “Pompei su Rai1: dall’Insula dei Casti Amanti alla Casa del Larario”. Racconterà quanto accaduto alla città colpita dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.c. come non era mai accaduto in precedenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lunedì 27 maggio Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con una puntata speciale di Meraviglie dedicata alla città di Pompei. A differenza di quanto accaduto in precedenza, la città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. sarà raccontata attraverso la tecnica del “piano sequenza” che consentirà agli spettatori un’esperienza immersiva della durata di 2 ore e 10 minuti. Nel corso del suo viaggio, Albero incontrerà archeologi, restauratori e il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. Mostrerà inoltre le scoperte più recenti realizzate nell’affascinante sito.

lI luoghi mostrati da Alberto Angela: dall'Odeion a quelli mai visti prima

Vedere Meraviglie – Speciale Pompei offrirà allo spettatore la possibilità di sentirsi come durante una esclusiva passeggiata nello storico sito archeologico e di ispezionare oggetti di vita quotidiana, affreschi e graffiti. La visita partirà dall’Odeon, il più piccolo tra i due teatri presenti, e proseguirà attraversando strade, botteghe, terme, locande e case private. “Faremo vedere i cantieri dove i turisti non possono andare. Avremo un pass speciale per esplorarli e fare domande agli archeologi che ci stanno lavorando, che ci mostreranno anche che cosa stanno trovando”, ha raccontato Angela nell’intervista rilasciata a Fanpage.it nella quale presentava l’ambizioso progetto.

Le opere rinvenute dell'Insula dei Casti Amanti

Diversi i cantieri di scavo che Angela visiterà insieme alla sua troupe, luoghi non ancora aperti al pubblico. Si tratta di 28 siti in totale, 10 di scavo e il resto di restauro. Dopo la partenza dall’Odeion, il percorso proseguirà all’interno dell’Insula dei Casti Amanti, una zona ancora chiusa al pubblico al cui interno i più recenti scavi hanno portato in superficie i resti di altre vittime. Le telecamere dello speciale su Pompei mostreranno inoltre ritrovamenti inediti come i disegni di un bambino pompeiano tratteggiati con il carboncino sulle pareti di una domus e portati recentemente alla luce. Tra i cantieri di scavo visitati anche la regio IX, uno dei distretti della città di Pompei nel quale sono maggiormente concentrati gli scavi che hanno recentemente portato alla luce nuovi saloni affrescati. Angela proseguirà verso la Casa del Larario con ambienti che la cenere ha cristallizzato, la casa di Leda, quella degli amorini dorati e dei Vettii, sita in una delle zone più ricche della città.

Come è stata girata la puntata speciale di Pompei

Lo speciale di Meraviglie su Pompei è stato girato con la tecnica cinematografica del “piano sequenza”, cara a registi del calibro di Robert Altman. “Questo programma avrà un modo di raccontare Pompei diverso, è qualcosa che a nostra conoscenza non è stato mai fatto. È girato tutto in piano sequenza, c’è questa telecamera che mi segue per due ore e dieci e facciamo qualche chilometro a Pompei fermandoci nei luoghi, nelle case, negli scavi, andiamo dove ci sono i cantieri e lì intervistiamo archeologi, studiosi e restauratori”, ha raccontato Angela. Lo speciale su Pompei andrà in onda lunedì 27 maggio in prima serata su Rai1 per una durata complessiva di poco più di due ore senza interruzioni pubblicitarie.