Pompei, scoperta un’antica sala romana con affreschi della Guerra di Troia in ottimo stato

Un enorme salone romano con pareti nere ed affreschi dedicati alla guerra di Troia: è la scoperta di uno scavo in corso nell'Insula X della Regio IX all'interno degli scavi archeologici di Pompei. Le immagini del Parco Archeologico di Pompei sono spettacolari: si tratta di affreschi e mosaici di quasi duemila anni, che adornavano un grande salone da banchetto, con il tema dell'eroismo e del destino che, come da concezione classica, homo faber fortunae suae, ovvero che l'uomo sia egli stesso l'artefice del proprio destino.

"Pompei è davvero uno scrigno di tesori che non finisce mai di sorprenderci e di destare stupore perché, ogni volta che scaviamo, troviamo qualcosa di bello e di significativo", ha spiegato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Soddisfatto anche Massimo Osanna, direttore generale dei Musei, che ha aggiunto: "Un plauso a tutta la squadra interdisciplinare che con passione e professionalità sta portando avanti le ricerche. Lo scavo nella Regio IX, progettato nell’ambito del Grande Progetto Pompei e portato avanti sotto la direzione Zuchtriegel, è la dimostrazione di quanto uno scavo ben fatto nella città vesuviana possa continuare ad accrescere la conoscenza di uno dei luoghi più importanti che ci sia pervenuto dall’antichità." Lo stesso Gabriel Zuchtriegel, il direttore del parco, ha quindi spiegato:

Le pareti erano nere per evitare che si vedesse il fumo delle lucerne sui muri. Qui ci si riuniva per banchettare dopo il tramonto, la luce tremolante delle lucerne faceva sì che le immagini sembrassero muoversi, specie dopo qualche bicchiere di buon vino campano. Le coppie mitiche erano spunti per parlare del passato e della vita, solo apparentemente di carattere meramente amoroso. In realtà, parlano del rapporto tra individuo e destino: Cassandra che può vedere il futuro ma nessuno le crede, Apollo che si schiera con i troiani contro gli invasori greci, ma pur essendo un Dio non riesce ad assicurare la vittoria, Elena e Paride che con il loro amore politicamente scorretto sono la causa della guerra, o forse solo un pretesto, chi sa. Oggi, Elena e Paride siamo tutti noi: ogni giorno possiamo scegliere se curarci solo della nostra vita intima o di indagare come questa nostra vita si intrecci con la grande storia, pensando per esempio, oltre a guerre e politica, all’ambiente, ma anche al clima umano che stiamo creando nella nostra società, comunicando con gli altri dal vivo e sui social.