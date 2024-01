Riccardo Fogli in barella dall’ospedale: “Intervento alla mano riuscito” Operazione riuscita con successo per Riccardo Fogli che dalla barella dell’ospedale rassicura i fan: “Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa”, le parole su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Riccardo Fogli con due Instagram stories ha fatto sapere ai fan di essersi sottoposto ad un "piccolo intervento al tendine della mano". Con una foto scattata su una barella, in ospedale, si è mostrato sorridente: "Intervento andato benissimo", la didascalia.

L'intervento a cui si è sottoposto Riccardo Fogli

Riccardo Fogli con due foto su Instagram ha raccontato ai fan di essersi sottoposto ad un intervento al tendine della mano riuscito con successo. "Intervento andato benissimo. Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa" ha scritto nelle ultime ore a corredo di una sua foto sulla barella, in ospedale, dopo l'operazione.

Ex frontman e bassista dei Pooh, dopo la Reunion del 2016, Riccardo Fogli ha pubblicato l'autobiografia "Un uomo che ha vissuto – storie di tutti i miei giorni", nel 2017, prima di prendere parte all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, reality dal quale, però, è stato squalificato dopo un solo giorno a seguito di una bestemmia da lui pronunciata.

L'ultima esperienza in tv al GF Vip: "Ho sofferto molto"

Riccardo Fogli entrò a far parte della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ma il suo percorso nel reality durò un solo giorno: a seguito di una bestemmia fu costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà. A Verissimo, pochi mesi dopo, raccontò di aver sofferto molto per l'episodio: "Ho sofferto molto negli ultimi giorni. Sono cresciuto in chiesa, ero chirichetto. Mia madre faceva le pulizie in chiesa, ero sempre in chiesa, quando vedo il parroco gli do una mano. Io non ho mai bestemmiato nella mia vita. Mi sono preparato due mesi per andare al Grande Fratello, salta fuori che sono un bestemmiatore e non va bene questo". Rivelò di non aver usato alcuna parola blasfema all'interno del programma, e Silvia Toffanin, per sdrammatizzare, lo invitò a dedicarsi alla musica, anziché ai reality.