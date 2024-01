Ariete in ospedale per un intervento: “Sono stata operata al femore, dovevo farlo da un po’” La cantante Ariete pubblica una foto scattata in ospedale d dov’è ricoverata a causa di un intervento chirurgico al femore: “Dovevo fare questa operazione da un po’ ma ho sempre dato priorità al lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ariete pubblica una foto scattata dall’ospedale e annuncia di avere subito un intervento chirurgico. La cantautrice si è sottoposta a un intervento al femore, già programmato da tempo ma rimandato a causa della necessità di dedicarsi al suo lavoro. È stata lei stessa a scriverlo in un post su Instagram cin il quale ha annunciato il suo ricovero.

Perché Ariete è stata ricoverata in ospedale

“Ciao, dolcezze”, ha scritto Ariete nella didascalia della foto mostrando le dita alzate in segno di vittoria, “Qui dopo un’operazione al femore. Tutto ok. Dovevo farla da un po’ di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro. Ora relax ma almeno quest’estate sarò prontissima a saltare con voi. Niente baci, ci sentiremo un po’ meno ma penso a tornare sul palco da quando ci sono scesa. Ovvero, vi penso sempre”. Un messaggio rassicurante con il quale ha chiarito di essersi semplicemente sottoposta a un intervento già programma e rimandato per esigenze professionali. Intervento che la terrà lontano dal palco per qualche mese in attesa la cantante riprenda completamente le forze. Intanto, la cantante resta concentrata a superare la fase più delicata di questo momento fisicamente impegnativo e, ironica, aggiunge: "Morfinata e contenta".

Ariete in pausa fino all’estate

Con il suo post, Ariete chiarisce tuttavia che resterà per qualche mese lontana dal palco in attesa di riprendersi completamente. La cantautrice tornerà sul palco solo a partire dalla prossima estate. Nel corso di questi mesi, l’artista si concentrerà sulla necessità di riprendersi completamente prima di poter tornare alla sua musica e agli incontri dal vivo con i fan. Decine i messaggi di sostegno ricevuti da Ariete. A sostenerla a distanza, tra gli altri, anche Rudy Zerbi, Valerio Lundini e Jovanotti. Migliaia i like ricevuti invece da quanti la sostengono.