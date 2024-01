Peppe Iodice come Alessandro Siani: primo comico con uno spettacolo dal vivo allo Stadio Maradona Il comico napoletano ha annunciato uno spettacolo dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona, il 30 maggio. Il primo dopo Alessandro Siani nel 2007 (ma erano altri tempi). È il segno della crescita del fenomeno: è difficile trovare, in questo momento, un comico più aderente alla città come Peppe Iodice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Peppe Iodice continua a essere un punto di riferimento assoluto per la comicità napoletana. L'ennesima prova è data dal fatto che è stato appena annunciato un suo spettacolo dal vivo allo Stadio Diego Armando Maradona, il prossimo 30 maggio. Non è la prima volta che un comico riesce a chiudere una data allo stadio che oggi è intitolato al più grande giocatore di tutti i tempi: ci era già riuscito Alessandro Siani con lo spettacolo "Per tutti", ma era il 2007 – altri tempi, come si dice – e lo stadio aveva ancora il nome originario: Stadio San Paolo.

La data del 30 maggio, comunque, restituisce la dimensione della crescita e del fenomeno che è diventato Peppe Iodice. Difficile trovare, in questo momento, un comico più aderente alla sua città come lui, in grado di portare su una rete locale come Canale 21 numeri da generalista con il suo Peppy Night (al punto da spingere gli spettatori al vecchio sistema delle telefonate e delle mail all'emittente per chiederne il rinnovo) e con due feste di Capodanno in piazza di fila. Insomma, Peppe Iodice è per Napoli quello che probabilmente oggi Amadeus è per l'Italia.

I biglietti sono già in vendita sui circuiti online e a prezzi per niente proibitivi: 30 euro per il parterre numerato, 20 per la Curva B anello superiore. Ancora da annunciare la tipologia di spettacolo e soprattutto gli ospiti che parteciperanno. Potrebbero esserci i nomi che già fanno parte da diverse stagioni del Peppy Night: Francesco Mastandrea, Daniele Decibel Bellini, Francesco Procopio. È lecito aspettarsi una commistione tra Napoli ‘alta' e Napoli ‘bassa' che Peppe Iodice ha già dimostrato di saper unire, tenendo insieme intellettuali, giornalisti, comici, personaggi nazionali dello spettacolo, tiktoker, cantanti classici e neomelodici. "Sarà una grande festa", come ha anticipato lui sui social.