Alessandro Siani re del box office: oltre 5 milioni di incasso per Succede anche nelle migliori famiglie Succede anche nelle migliori famiglie, film di Alessandro Siani, si conferma uno tra i titoli preferiti tra quelli usciti a Natale con un incasso di 5 milioni e 500 mila euro.

A cura di Stefania Rocco

Succede anche nelle migliori famiglie, film di Alessandro Siani, si conferma essere uno tra i titoli preferiti tra quelli usciti al cinema in Italia a Natale. La commedia prodotta da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution ha ottenuto un incasso pari a 5 milioni e 500 mila euro a tre settimane dall’uscita.

Federica Lucisano: “Siamo orgogliosi di questo traguardo”

“Siamo molto orgogliosi di questo traguardo e ci auguriamo che un risultato così solido ottenuto dal primo film italiano uscito nel 2024 sia di grande incoraggiamento per tutto il settore audiovisivo”, ha dichiara la produttrice Federica Lucisano a proposito del risultato raggiunto dal film. “Siamo davvero felici del risultato di ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, che è diventato il film italiano più visto tra quelli usciti durante le festività natalizie. La commedia italiana sta riconquistando terreno e pubblico e questa è una grande notizia per tutta la filiera teatrale a partire dall'esercizio”, ha invece aggiunto Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution”.

Alessandro Siani: “Un risultato piccolo ma significativo”

In considerazione degli anni di profonda difficoltà vissuti dall’intero comparto cinematografico, Alessandro Siani si è detto soddisfatto e incoraggiato dal risultato ottenuto: “Grazie per questo piccolo ma significativo risultato. Quest'anno durante le feste natalizie la commedia è riuscita pian piano a risalire la china, grazie solo ed esclusivamente al che ha mostrato segnali di affetto e di appartenenza ad un genere pubblico che ha sempre unito gli italiani in una sorta di ricetta della felicità: pieno di persone, sogni e risate”. Oltre a Siani, del cast di Succede anche nelle migliori famiglie fanno parte Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania e con Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice e Sebastiano Somma.