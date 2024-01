Ascolti tv lunedì 1 gennaio: chi ha vinto tra Meraviglie d’Africa – Namibia e Natale a tutti i costi Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Meraviglie d’Africa – Namibia in onda su Rai 1 e Natale a tutti i costi trasmesso da Canale 5. Tutti i dati Auditel di lunedì 1 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di Capodanno, dunque di lunedì 1 gennaio, ha offerto agli spettatori film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Meraviglie d'Africa – Namibia, programma di Alberto Angela. Canale5 ha lasciato spazio al film Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Su Italia1 il film Forrest Gump, su Rai2 Genitori in trappola. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra Meraviglie d'Africa – Namibia e Natale a tutti i costi

Nel corso della prima serata di lunedì 1 gennaio, Rai1 ha trasmesso Meraviglie d'Africa – Namibia. Alberto Angela ha intrapreso un viaggio ricco di tappe affascinanti: la Skeleton Coast, la "Costa degli Scheletri", uno dei tratti più pericolosi dell'Oceano Atlantico, ma anche il Namib, il più antico deserto del pianeta, Sossusvlei, l'Etosha National Park, il sito di Twyfelfontein, il deserto del Kalahari e tanti altri luoghi suggestivi e affascinanti. Il programma è stato seguito da 2.499.000 spettatori pari al 16.1% di share. Nonostante i dati tiepidi si è attestato come il più visto della serata. Canale5 ha trasmesso Natale a tutti i costi. Il film diretto da Giovanni Bognetti, con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica è stato seguito da 2.519.000 spettatori con il 14.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Genitori in trappola. Il film con Dennis Quaid, Natasha Richardson e Lindsay Lohan ha registrato 1.333.000 spettatori pari al 7.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio al docufilm Io, noi e Gaber, che ha interessato 1.604.000 spettatori pari al 9.5% di share. Italia1 ha proposto il cult Forrest Gump. Il film diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise e Sally Field ha interessato 1.057.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rete4, infine, è andato in onda The Family Man. Il film diretto da Brett Ratner con Nicolas Cage e Tea Leoni ha raccolto 582.000 spettatori con il 3.3% di share.