“Il Capodanno a Napoli 2023 lo invidiano anche Rio De Janeiro, non restate a casa” l’invito di Peppe Iodice L’invito del comico allo show di fine anno con ospiti Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Il vademecum di Peppe Iodice: “Cena leggera, per divertirsi in piazza”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Quest'anno l'unico Capodanno nel mondo sarà quello di Napoli. Stanno già ‘accusando' le città più grandi. Il sindaco di Rio De Janeiro si chiede: dove sono tutti? Stanno tutti a Napoli. Il primo Capodanno sarà quello del Peppy Night in piazza del Plebiscito. L'unico modo di vederlo è venire, perché non va in televisione". A parlare è il comico Peppe Iodice, mattatore sul palcoscenico e in tv, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un video nel quale invita a partecipare alla festa di fine anno in piazza del Plebiscito, organizzata dal Comune di Napoli, che vedrà tra gli ospiti anche Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Franco Ricciardi. Quest'ultimo chiuderà lo spettacolo con un concerto a mezzanotte.

Lo spettacolo Peppy Night dalle 21,00 in piazza

La festa di fine anno partirà la sera del 31 dicembre in piazza del Plebiscito, a partire dalle ore 21,00, dove andrà in scena un’edizione speciale del “Peppy Night”, lo show di Peppe Iodice, con Francesco Mastandrea e Francesco Procopio, che vedrà come ospiti di eccezione Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ad arricchire l'evento la partecipazione di attori e cantanti di livello nazionale: Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi.

Dopo la mezzanotte gran finale con dj set Daniele Decibel Bellini, speaker dello stadio Maradona, e live di Lucariello e Franco Ricciardi in concerto che chiuderà l’evento, con il brindisi di mezzanotte. Subito dopo partirà il Dj set sul Lungomare di via Caracciolo, dove cittadini e turisti potranno accogliere il nuovo anno ballando. Lo show si concluderà alle ore 2,00 del 1 gennaio 2023. Per l’occasione sono stati prolungati gli orari di metro Linea 1 e Funicolare Centrale per tutta la notte con corso non stop.

Il vademecum di Peppe Iodice: "Cena leggera, per divertirsi in piazza"

"Quest'anno il capodanno lo decidi tu – esordisce Peppe Iodice nel suo video spot su Facebook, caratterizzato dalla consueta ironia – Ti sei fatto sempre condizionare da amici e parenti a restare a casa a Capodanno. Quest'anno invece vieni al Capodanno di Peppe". Poi il comico illustra anche il suo personale "vademecum" per il 31 dicembre: "Se dicidi di cenare a casa il 31 perché ti sei ‘ingrippato', per buon augurio o perché non ce la fai di scegliere un altro modo riaspetto a quello che hai fatto gli altri anni, devi mangiare alle 18, massimo alle 17,30. Ma che stiamo all'ospedale, dirai? No, se non mangi dalla mattina. Scendi verso le 19,30, ma dipende anche da dove abiti. Se devi fare tutto l'asse mediano parti un poco prima. Una volta arrivato al centro di Napoli sentirai nell'aria un'allegria e dirai ma che ho fatto per tanti anni chiuso dentro a Capodanno. Comincerai a passeggiare. Brinderai a mezzanotte insieme a noi".