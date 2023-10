Nino Frassica: “Chi ha preso il mio gatto non vuole restituirlo, aumento la ricompensa a 10mila euro” Dopo settimane di ricerche ancora nessuna traccia di Hiro, il gatto di Nino Frassica smarritosi a Spoleto, in Umbria. In un video postato su Instagram in cui appare visibilmente provato, l’attore promette una nuova ricompensa: “È trattenuto in una casa di Piazza Campello, confido che possano rilasciarlo”.

A cura di Sara Leombruno

Ancora non è giunta a una fine la vicenda legata a Hiro, il gatto di Nino Frassica di razza sacro di Birmania smarritosi a Spoleto, in Umbria, dove l'attore si trova per girare la quattordicesima stagione di Don Matteo 14. Dopo settimane in cui l'attore e sua moglie Barbara Exignotis si sono attivati in ogni modo per ritrovarlo, promettendo una ricompensa di 5mila euro e rivolgendosi all'aiuto delle unità cinofile, dell'animale domestico ancora nessuna traccia. Il Nino Cecchini della celebre serie targata Rai, a questo, è sicuro si tratti di un rapimento, e in un video pubblicato su Instagram promettendo di raddoppiare la cifra del risarcimento a chiunque sia in grado di riportargli il suo amico fidato.

Il nuovo appello di Nino Frassica

Nel filmato in cui appare visibilmente provato, l'attore spiega di dover lasciare la città, avendo terminato le riprese di Don Matteo. L'unica cosa da fare – spiega – adesso è confidare in un gesto di solidarietà da parte di chi si è impossessato di Hiro:

Domani 28 Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per cercarlo, cani molecolari, farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Il numero da contattare in caso doveste ritrovare Hiro è 3396919166. Per foto di Hiro scorrete le varie slide dopo il video. Grazie a tutti, attendiamo notizie.

L'ipotesi del rapimento

Già qualche giorno fa, l'attore e sua moglie avevano ipotizzato potesse trattarsi di un rapimento: "Essendo un gatto fragile e malato ha bisogno di cure", aveva scritto Frassica qualche giorno fa, dando voce ai suoi timori. Nonostante i numerosi appelli lanciati sui social, infatti, grazie ai quali decine di fan si erano mobilitati nelle ricerche di Hiro, del gatto non c'era stata ancora nessuna notizia. Questo era sembrato strano anche alle unità cinofile al lavoro, che avevano cominciato a pensare che qualcuno potesse aver preso Hiro.