Esplode il “Ninofrassicat” per trovare il gatto di Nino Frassica: si mobilita la nipote di Dario Fo Qualche giorno fa Nino Frassica aveva annunciato di aver smarrito il suo gatto sul set di Don Matteo, promettendo 5000 euro a chiunque riuscisse a trovarlo. Alcuni ragazzi hanno trasformato le ricerche in una sfida su Tik Tok con tanto di hashtag “Ninofrassicat”: tra questi Jaele Fo, nipote di Dario Fo.

A cura di Sara Leombruno

Continuano le ricerche di Hiro, il gatto di Nino Frassica disperso a Spoleto, in Umbria, dove l’attore si trova per girare la 14esima stagione di Don Matteo. Lo smarrimento dell'animale domestico ha turbato non poco il cabarettista siciliano, che sui social lancia appelli da giorni promettendo un'invitante ricompensa (5000 euro) a chiunque riuscisse a trovarlo: "Se doveste vederlo non lasciatelo scappare, avvicinatevi piano. Il suo fratellino Cookie non mangia più, spero possano tornare a giocare insieme", ha scritto in alcune recenti stories su Instagram.

La story postata su Instagram da Nino Frassica

La vicenda ha incuriosito non poco i fan del protagonista della serie Rai e alcuni di loro hanno preso la vicenda come una vera e propria sfida personale da documentare su Tik Tok, spedendo in poche ore l'hashtag "Ninofrassicat" tra i più cercati.

Ritrovare Hiro diventa una sfida su Tik Tok

Crocchette per gatti, sonaglini e zaino in spalla: nel filmato in questione, i ragazzi che vogliono ritrovare Hiro, di razza Sacro Birmania, usano ogni possibile escamotage per attirare la sua attenzione. E quelli che nei commenti li accusano di farlo solo per soldi si beccano una risposta decisa: "Vuoi mettere la gloria?". Protagonista del video è la 26enne Jaele Fo, tiktoker da quasi 70mila followers. La ragazza è la figlia dello scrittore e regista Jacopo Fo nonché nipote del Premio Nobel per la Letteratura Dario Fo.

Ma la giovane non è la sola ad aver avuto quest'idea: nel filmato, infatti, la figlia d'arte mostra chiaramente come anche altre persone, tra cui diversi abitanti di Spoleto, avessero deciso di cimentarsi nelle ricerche di Hiro: "Nino Frassica ha perso il gatto, il gatto bianco", risponde un uomo alla domanda su cosa stesse facendo. "Sicuramente avrà fatto il giro dei tetti", suggerisce un'altra curiosa passante. Jaele Fo e i suoi hanno proseguito il loro percorso anche al di fuori del centro, addentrandosi fino alla Rocca Albornoziana, costruita sulla sommità del colle che sovrasta la città. L'operazione, purtroppo, si è conclusa come un nulla di fatto.

L'ipotesi del rapimento

In un primo momento l'attore aveva pensato ad un rapimento del gatto, ipotesi presto smentita. Pare che Hiro, fedele compagno in tutti i suoi viaggi e le trasferte di lavoro, si sia allontanato dalla casa che Frassica occupa nelle vicinanze del set di Don Matteo intorno alle 6 del mattino di mercoledì 27 settembre. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di avvistamento del fatto in una zona qua vicino, ma le ricerche non hanno avuto l’esito sperato – ha raccontato la moglie Barbara ai giornali – Siamo molto affezionati ai nostri animali, speriamo di ritrovare Hiro al più presto”.