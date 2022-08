Morta l’attrice Denise Dowse, lutto nel cast di Beverly Hills 90210 L’attrice è morta all’età di 64 anni in seguito a una meningite per la quale era in coma da alcuni giorni. A darne l’annuncio la sorella, con un post pubblico. In Beverly Hills 90210 era Yvonne Teasley.

A cura di Andrea Parrella

È morta all'età di 64 anni l'attrice Denise Dowse, nota per diversi ruoli in serie Tv come il teen drama Beverly Hills 90210 e il più recente Insecure, prodotto da HBO. L'annuncio della morte dell'attrice è arrivato via Instagram attraverso un post pubblicato dalla sorella di Dowse, Tracey, che ha spiegato la donna sia morta alcuni giorno dopo essere andata in coma a causa di una forma letale di meningite.

L'addio della sorella dell'attrice

"Vorrei approfittare di questo momento per ringraziare tutti gli amici e i familiare che le hanno donato amore e preghiere. È con un grande peso nel cuore che informo tutti della morte di mia sorella Denise Dowse – si legge nel testo del messaggio pubblico – che ritroverà la nostra famiglia nella vita eterna". Il messaggio prosegue così:

Denise Yvonne Dowse è stata una sorella fantastica, una consumata e illustre attrice, mentore e regista. Era la mia migliore amica e la persona della famiglia a me più vicina. Denise amava tutti. So che in questo momento ci sta guardando dall'alto con tutto il suo affetto.

Nel post si chiede inoltre la massima privacy in questo momento difficile, nonché preghiere e supporto: "Sono molto grata per le chiamate, i messaggi ricevuti, il silenzio e le preghiere per mia sorella".

I ruoli in carriera

Nata nel 1958 a Honolulu, nelle Hawaii, Denise Dowse era figlia di un ufficiale di bordo. La sua carriera di attrice iniziò negli anni Ottanta e nel 1989 fece la sua prima apparizione televisiva nella serie Almost There, interpretando il ruolo di Angela Quartermane. Successivamente ha partecipato a diversi show televisivi noti e di successo, da ALF a Full House, Seinfeld, ER, The Mentalist e Beverly Hills, dove interpretava il ruolo di Yvonne Teasley, prendendo parte a un totale di 23 episodi nelle varie stagioni. Le sue ultime performance risalgono al 2001.