Morta la tiktoker Eva Evans, volto della serie Prime Video “Club Rat”: aveva 29 anni È morta a 29 anni la tiktoker Eva Evans, conosciuta per la serie comica Club Rat. A darne l’annuncio su Instagram, domenica 21 aprile, sua sorella Lila Joy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morta a 29 anni la tiktoker Eva Evans, conosciuta per la serie comica Club Rat. A darne l'annuncio su Instagram, domenica 21 aprile, sua sorella Lila Joy: "Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella è venuta a mancare".

Chi era Eva Evans

Nata a Manhattan e cresciuta tra Brooklyn e i Caraibi, Eva Evans contava 30mila followers su Instagram e oltre 300mila su TikTok. Nella sua carriera ha collaborato con brand del calibro di Gucci, Dior, Nike e Apple e star come Miley Cirus. Di recente era approdata su Prime Video con la serie Club Rat, una fiction su un influencer di New York alla ricerca dell'amore.

Il messaggio di addio della sorella

Al momento non sono state rese note le cause della morte della TikToker e la famiglia non ha fornito ulteriori dettagli se non quelli riguardanti le commemorazioni in memoria di Eva Evans. "Vorremmo estendere l'invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi.Seguirà un incontro più intimo per i familiari stretti e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli" ha scritto la sorella Lila Joey su Instagram. È stata lei a dare l'annuncio della scomparsa sui suoi canali social: "Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia." Nei commenti ai post della tiktoker sono tantissimi i messaggi di cordoglio di fan e amici: "Sono sotto shock. Era una bella, gentile, esilarante, acuta, spiritosa, intelligente, divertente, luminosa"; "Sarai sempre la ragazza più cool, gentile, divertente e bella che abbia mai incontrato in vita mia"; "Eva, ci mancherai così tanto. Tutti noi volevamo avere bisogno di più di te e del tuo tempo. Il mio cuore si spezza per tutti quelli che ti circondano, specialmente per la tua famiglia Non posso crederci".