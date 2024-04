video suggerito

L’attrice Eva Evans è morta suicida: “Trovata impiccata in casa, ha lasciato un biglietto” Spuntano i dettagli sulla morte di Eva Evans, attrice nota al pubblico di Prime Video per la serie Club Rat. La 29enne sarebbe stata trovata morta impiccata nel suo appartamento da un amico che “non sapeva fosse depressa”, la notizia di TMZ. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

TMZ fa sapere le cause della morte di Eva Evans, la tiktoker conosciuta per la serie comica Club Rat, la cui scomparsa è stata annunciata due giorni fa dalla sorella, su Instagram. La giovane attrice sarebbe morta suicida e avrebbe scritto un bigliettino prima di togliersi la vita, recuperato dall'amico che ha trovato il corpo in casa senza vita. I dettagli riportati da TMZ.

Le cause della morte di Eva Evans

È TMZ a svelare i dettagli sulla morte di Eva Evans. Stando a quanto si legge, fonti vicine alle forze dell'ordine hanno raccontato che un amico dell'attrice, una volta entrato nell'appartamento della Evans, avrebbe trovato il corpo senza vita della 29enne che si sarebbe tolta la vita impiccandosi. Era sabato sera e i due si erano incontrati soltanto il gioco prima. L'uomo avrebbe chiamato immediatamente un'ambulanza e la polizia, "non sapeva che Eva fosse depressa o emotivamente disturbata", si legge. Sarebbe stata esclusa subito l'ipotesi omicidio, avendo la giovane lasciato un biglietto in casa, "il cui contenuto, però, non è ancora chiaro".

L'addio straziante della sorella

Due giorni fa la sorella di Eva Evans, Lila Joy, ha condiviso su Instagram la notizia della morte dell'attrice. "Ieri la mia famiglia ha ricevuto notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa, esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta. Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un loop costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà impossibile e difficile elaborare questa notizia" ha scritto prima di rendere pubbliche le commemorazioni programmate per Eva. "Vorrei che fosse qui con me, vorrei poter fare affidamento su di lei, perché avrebbe parole migliori, saprebbe dire ciò che io non so dire ora", le parole. In un altro post pubblicato lo scorso lunedì, a corredo di una foto dell'attrice, Lila Joy ha aggiunto: "Faremo un incontro intimo per onorare e ricordare Eva".