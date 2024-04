video suggerito

Monia La Ferrera con Josh Rossetti a Pasqua, la rottura è durata meno di una settimana Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono stati sorpresi insieme a Pasqua dopo l’annuncio della rottura di qualche giorno fa. Pioggia di critiche sulla ex concorrente del Grande Fratello, accusata di avere solo finto la separazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono stati sorpresi nuovamente insieme dopo l’annuncio della rottura di qualche giorno fa. Era stata la ex concorrente del Grande Fratello a prendere le distanze dal compagno dopo quanto accaduto la sera della finale del GF con l’aggressione a Massimiliano Varrese e le minacce in radio al giornalista Gabriele Parpiglia. Ma a distanza di qualche giorno da quel momento, i due sarebbero tornati vicini.

La foto di Monia La Ferrera insieme a Josh Rossetti

È stata l’influencer Deianira Marzano a pubblicare la segnalazione che mostra Monia in compagnia di Josh. “Come vedete, lei per accontentare la gente ha detto altro”, ha scritto l’esperta di gossip mostrando che Monia e Josh non si sarebbero mai davvero allontanati nonostante il post della donna che, con la scelta di prendere le distanze dall’atteggiamento del compagno, aveva lasciato intendere di ritenere concluso quel legame.

Che cosa aveva detto Monia La Ferrera del legame con Josh

Era stata proprio Monia a lasciare intendere di considerare chiuso il rapporto con Josh nel post pubblicato su Instagram subito dopo i fatti. “Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne”, aveva scritto l’ex gieffina su Instagram, “Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia”.