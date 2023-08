Miguel Bosé rapinato da uomini armati: “Gli hanno puntato una pistola alla tempia, spariti i gioielli” Secondo quanto rivelato dal conduttore televisivo Gustavo Adolfo Infante e da diversi media messicani, otto uomini armati avrebbero fatto irruzione nella casa del cantante a Città del Messico.

A cura di Daniela Seclì

Miguel Bosé derubato da un gruppo di otto uomini armati, che si sono introdotti nella casa del cantante e conduttore a Città del Messico. La notizia, riportata da diversi media internazionali tra cui El Español, è stata diffusa dal conduttore televisivo messicano Gustavo Adolfo Infante. I fatti risalirebbero a venerdì 18 agosto. I dettagli trapelati.

Ladri in casa di Miguel Bosé, lo minacciano con una pistola

Secondo quanto riporta El Español che cita fonti messicane, Miguel Bosé era in compagnia di due dei suoi figli, Tadeo e Diego. L'artista, che in questi giorni ha avuto l'influenza, era a casa dove si stava concedendo il tempo per riprendersi. Stava bevendo un tè, quando otto uomini armati e incappucciati hanno fatto irruzione nella sua casa e hanno tentato di derubarlo. Secondo i media messicani, i fatti si sarebbero verificati venerdì 18 agosto intorno alle 20:30.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione riportata da El Español, al momento dell'irruzione, l'artista si trovava da solo in salotto mentre i suoi figli si trovavano al piano superiore. I figli, che hanno 11 anni, sentendo rumori e voci che non riconoscevano, si sono allarmati e hanno raggiunto il padre, che ha detto loro di stare calmi. A quanto si apprende, un uomo ha puntato la pistola alla tempia del cantante. In un secondo momento, Miguel Bosé, i suoi figli e le collaboratrici domestiche, sono stati rinchiusi in garage mentre i ladri si appropriavano di gioielli e denaro, ma non avrebbero toccato le opere d'arte che il cantante possiede. Una volta terminata la rapina, gli otto uomini si sono allontanati a bordo di un suv rubato a Miguel Bosé. Hanno portato con loro anche l'autista del cantante. Sia l'uomo che il furgone sono stati localizzati, ma nessuno dei ladri è stato ancora arrestato.