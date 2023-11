Melissa Satta e il paragone con Canalis a Belve: “Ho detto che è più grande di me, un dato di fatto” Melissa Satta torna sull’intervista a Belve del 24 ottobre sostenendo che molti hanno “strumentalizzato” le sue parole: “Ho detto che Elisabetta Canalis ha qualche anno in più di me. Non è un’offesa, ma un dato di fatto”.

A cura di Gaia Martino

Melissa Satta torna a parlare della sua intervista a Belve, andata in onda su Rai2 lo scorso 24 ottobre. A far rumore sono state le dichiarazioni su Elisabetta Canalis, sua collega alla quale (in passato) è stata più volte accostata. "Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa cattiva, però passano un po' di anni tra me e lei. Adoro Elisabetta, siamo di anni diversi. All'inizio mi dava fastidio che mi associavano a lei. Poi ho capito che ci poteva stare, faceva anche comodo. Due generazioni diverse. Si creò una finta rivalità" disse a Francesca Fagnani. Il suo commento ha generato un'ondata di commenti negativi e battute sulla differenza d'età con la Canalis, da lei sottolineata. Così tra le stories oggi ha rotto il silenzio: "Le mie parole strumentalizzate, ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono, ma sempre con il sorriso".

Le parole di Melissa Satta

Melissa Satta solo oggi, a distanza di settimane, commenta la sua intervista a Belve che ha scatenato numerosi commenti sui social. "Sono andata a Belve da Francesca Fagnani, consapevole che sarebbe stata un'intervista un po' frizzante. Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono, ma sempre con il sorriso" ha scritto tra le stories prima di aggiungere:

Non amo quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate. Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis, ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia La Notizia, ma va bene così. Ho risposto con ironia. Ho detto che la Eli ha qualche anno in più di me, non è un'offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente.

La Satta ha concluso invitando gli utenti a non "creare pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente". Poi: "Sarebbe più facile dare le risposte da manuale, ma questa volta mi sono messa in gioco. Mi sono divertita molto".

La replica di Elisabetta Canalis

Nonostante sia stata taggata tra le stories, Elisabetta Canalis non ha replicato alle ultime parole di Melissa Satta. Dopo l'intervista a Belve, però, replicò con ironia ad un commento di un amico su Instagram. "Ho sentito che sei di un'altra generazione" , le parole dell'utente al quale la Canalis ha risposto con l'emoticon di una donna anziana.