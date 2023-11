Matthew Perry a pranzo con Athenna Crosby il giorno prima di morire, lei: “Mi parlava di futuro” Lo scorso venerdì Matthew Perry è stato fotografato dai paparazzi di TMZ mentre pranzava con una donna. Si tratta di Athenna Crosby, modella e attrice 25enne, “un’amica”, ha scritto lei su Instagram: “Sì, ero io con lui venerdì scorso. Mi ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri, era felice e vivace”.

A cura di Gaia Martino

Ieri il tabloid americano TMZ ha reso pubblica una foto di Matthew Perry scattata lo scorso venerdì 27 ottobre, a ora di pranzo. L'immagine mostra il celebre attore, morto sabato all'età di 54 anni, a tavola con una donna con la quale avrebbe chiacchierato per diverse ore, ha scritto il tabloid. La donna in questione è Athenna Crosby, modella e influencer 25enne che nelle ultime ore ha confermato di essere lei nella foto resa pubblica e ha rivelato dettagli riguardo l'incontro con Matthew Perry.

Le parole di Athenna Crosby

Athenna Crosby con alcune IG stories ha rotto il silenzio confermando di essere lei con Matthew Perry a pranzo quel venerdì prima della tragica notizia. "Non avevo intenzione di dire nulla, ma dal momento che sono stato identificata, sì, questa sono io con lui venerdì scorso". La 25enne ha rivelato che "Matthew era di ottimo umore" quando si sono ncontrati: "Mi ha parlato con entusiasmo dei progetti futuri, era felice e vivace". Ritrovatasi protagonista della cronaca rosa americana, la modella ha chiesto di "non speculare sulla morte" dell'attore: "Sappiate che era in fase di guarigione, meritava più tempo su questa terra. Abbiamo perso una leggenda".

Con altre stories Athenna Crosby ha spiegato di non cercare visibilità o soldi con le sue dichiarazioni: "Voglio dire solo che lui era normale quando abbiamo parlato, stava bene". "Sono distrutta dalla sua morte, era una persona estremamente riservata e l'ho sempre rispettato. Eravamo amici e io sono stata una delle ultime persone a parlargli e a vederlo prima che morisse".

La morte di Matthew Perry non è stata causata da un'overdose di farmaci

La morte di Matthew Perry, trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio, non è stata causata da un'overdose di Fentanyl o metanfetamina. I test preliminari dell'autopsia, ha fatto sapere ieri TMZ, hanno restituito questa evidenza nonostante siano in corso test più approfonditi di natura tossicologica per analizzare se nel sangue fossero presenti altre droghe o livelli di eventuali farmaci da prescrizione. Page Six rivela che in casa sono stati trovati farmaci soggetti a prescrizione, inclusi antidepressivi, farmaci ansiolitici e un farmaco per la BPCO.