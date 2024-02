Marco Carta: “Colleghi distanti dopo l’accusa di furto, l’assoluzione non ha avuto eco mediatica” Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Marco Carta ricorda quanto accaduto nel 2019 quando fu accusato di furto, per poi essere completamente assolto da ogni accusa: “La notizia dell’assoluzione non ebbe la stessa eco mediatica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Marco Carta ricorda quanto accadde nel 2019 all’epoca in cui fu accusato di furto. Il cantante, vincitore di Sanremo nel 2009 con la canzone La forza mia, fu accusato di avere rubato alcune magliette all’interno della Rinascente di Milano. Una vicenda che ottenne una enorme eco mediatica ma che si concluse con l’assoluzione completa del cantante per non aver mai commesso il fatto.

Il racconto di Marco Carta

Quei momenti hanno segnato un periodo difficile nella vita dell’artista che ha infatti raccontato a Balivo di non avere ricevuto alcun tipo di sostegno da parte dei colleghi. Al mancato sostegno si aggiunge il dolore provato dopo avere verificato che la notizia dell’assoluzione non avrebbe beneficiato della stessa eco mediatica ottenuta invece dalle accuse a suo carico, rivelatesi infondate:

Sarebbe stato giusto che lo stesso spazio che hanno dedicato a una presunta cosa sarebbe stato poi dedicato alla cosa che non è più presunta, ma è una pulitissima assoluzione totale. E invece no, non c’è stata questa eco. Quando c’è stata l’assoluzione mia nonna si è messa davanti la tv a fare zapping e diceva ‘ma nessuno parla della tua assoluzione!‘. Voleva il mio bene. Mia nonna mi è stata super vicino, i miei colleghi no.

Marco Carta: “Nessun sostegno da parte dei miei colleghi”

L’artista punta il dito contro coloro che, all’epoca dei fatti, non seppero manifestargli solidarietà, nemmeno dopo la sua assoluzione: “Non ho ricevuto nessun tipo di vicinanza, non so perché. […] Il mio fidanzato di allora mi è stato vicino, così come la mia famiglia, ma purtroppo nessun collega mi è stato vicino, nessuna persona del mondo dello spettacolo. È difficile esporsi. Anche un messaggino sarebbe stato bello”. Quindi, rivolto a Caterina Balivo, ha aggiunto: “Tu me l’hai mandato e sei stata molto carina”. Infine, un vago riferimento al nuovo compagno insieme al quale sta vivendo una fase bellissima della sua vita sentimentale: “C’è una persona al mio fianco molto speciale, sono molto felice”.