Sonia Bruganelli dopo il furto: "Ho temuto di farmi male, per fortuna non c'erano i miei figli" Sonia Bruganelli racconta al settimanale Chi il furto di cui è stata vittima la scorsa settimana. La produttrice non nega di essersi spaventata, ma poi aggiunge: "Le cose gravi della vita sono altre".

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma, mentre era a bordo della sua auto in via Farnesina. Alla produttrice hanno strappato l'orologio dal polso, un oggetto prezioso, di cui ha prontamente denunciato il furto e ha rimediato disegnando un quadrante sul polso con tanto di lancette, come mostrato al settimanale Chi. L'opinionista tv ha raccontato di essersi spaventata, perché il tutto è accaduto in poco tempo, ma è grata del fatto che non ci fossero i suoi figli con lei.

Sonia Bruganelli racconta il furto

Lo chiamano furto dello specchietto e, in effetti, la dinamica è perfettamente calzante con il nome dato alla tipologia di rapina che viene effettuata, perlopiù, ai danni degli automobilisti. È proprio quello che è accaduto a Sonia Bruganelli che, infatti, racconta sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, quei momenti di smarrimento e di confusione prima che le strappassero l'Audemars Piguet con brillanti che portava al polso:

Sono ancora scossa, è successo tutto in una frazione di secondo: io ero in auto, loro con due scooter e hanno urtato lo specchietto. Credevo si fossero fatti male e invece mi hanno preso il braccio, strattonato e in pochi istanti rubato l’orologio. Ho avuto paura, per fortuna in macchina non c’erano i miei figli.

Una rapina organizzata alla perfezione e, stando a quanto dichiarato dagli inquirenti, dopo che l'opinionista tv ha denunciato il fatto, pare che i ladri l'avessero presa di mira e l'avessero aspettata vicino casa, per poi procedere con il furto.

La denuncia alla polizia accompagnata da Bonolis

Bruganelli, che ha provato a sdrammatizzare disegnando un quadrante al polso che mostra sorridente ai fotografi del settimanale, prima di concedersi un po' di relax dal parrucchiere, si è recata alla polizia con l'ex marito Paolo Bonolis, che le è stato accanto durante la denuncia. La produttrice ha poi commentato: "Rimaniamo con i piedi per terra, le cose gravi della vita sono altre".