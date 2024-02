Jo Squillo derubata a Roma: “Mi hanno portato via tutto, abiti memorabili e gioielli preziosi” La denuncia di Jo Squillo che racconta il furto subito a Roma. La cantante, in procinto di partire, si era fermata a mangiare in un ristorante quando i ladri sono entrati in azione. Ingenti i danni procurati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Jo Squillo denuncia via Instagram il furto subito a Roma. La cantante, di ritorno da Sanremo da dove ha lavorato da inviata per la trasmissione di Rai1 La volta buona, racconta di essersi fermata a mangiare in un ristorante vicino agli studi Rai Dear quando i ladri sono entrati in azione, facendo razzia dei suoi oggetti personali. Ingenti i danni procurati all’artista che era in procinto di partire e aveva portato con sé tre valigie. Le foto del van distrutto sono state pubblicate dalla donna sui social per documentare parte dell'accaduto.

La denuncia di Jo Squillo

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’artista ha raccontato quanto accaduto ieri sera a Roma, in una zona vicina agli studi Rai dove si era fermata per mangiare: “Ore 20, Roma – Via Ojetti, ecco come ho ritrovato la mia macchina. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…”. Quindi ha concluso: “Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio”.

Quali sono gli oggetti sottratti a Jo Squillo

La cantante ha quindi provato ad elencare alcuni degli oggetti che le sono stati portati via durante il furto, alcuni dei quali di enorme valore: “Ieri sera a Roma, mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio. Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. Fortunatamente stiamo bene, si va avanti”. Decine i messaggi di sostegno e vicinanza ricevuti da Squillo sotto il post con il quale ha denunciato il furto subito.