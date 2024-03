Rapinata Sonia Bruganelli a Roma: le hanno strappato il Rolex dal polso La rapina è avvenuta mentre Sonia Bruganelli era a bordo della sua auto in via della Farnesina a Roma. “La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha commentato l’ex moglie di Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Sonia Bruganelli è stata rapinata a Roma. Stando a quanto si apprende, si trovava alla guida della sua automobile in via della Farnesina, zona Roma Nord, a pochi metri di distanza da casa, quando le si è avvicinato uno scooter su cui viaggiavano due persone. Il passeggero le ha strappato l'orologio dal polso, un Rolex, e poi è scappato insieme al complice. "La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno fatto male", ha commentato l'ex moglie di Paolo Bonolis.

Secondo quanto ricostruito, il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 marzo, in via Farnesina, quando i negozi erano ancora aperti e via Farnesina particolarmente trafficata a causa della partita tra Lazio e Milan in programma allo stadio Olimpico. Proprio approfittando del caos in strada, i malviventi si sono avvicinati all'auto di Bruganelli e le hanno sfilato l'orologio. La donna è subito andata a sporgere denuncia, accompagnata dall'ex marito.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare i rapinatori, ma l'ipotesi è che si tratti della stessa banda che sta mettendo a segno da tempo colpi praticamente identici nella zona di Roma Nord. Soltanto nella giornata di ieri abbiamo raccontato, per esempio, della rapina subita con modalità identiche da una manager di Bulgari. Due banditi hanno avvicinato la sua auto, hanno rotto il finestrino e le hanno rubato un orologio di lusso e alcuni bracciali, valore complessivo circa 50mila euro. In questo caso il fatto è avvenuto in via Armando Spadini, una parallela di viale Tiziano, quartiere Flaminio a Roma.