Turista va a pregare in una chiesa del centro: ladri la seguono, si fingono fedeli e le rubano la borsa

Borseggiatori in agguato in chiesa: è quanto accaduto a Roma dove una turista è stata rapinata mentre stava pregando in una chiesa del centro.

È entrata in chiesa per pregare, ma è stata derubata da due finti fedeli. Brutta disavventura a lieto fine per una turista statunitense a Roma, in centro città, derubata della borsa mentre si trovava in chiesa. Intervenuti immediatamente i carabinieri che sono riusciti ad arrestare i due ladri e a riconsegnare i propri beni alla donna.

Entra in chiesa per pregare, ma viene derubata

I fatti risalgono allo scorso pomeriggio, quando i militari stavano svolgendo dei servizi mirati antiborseggio in abiti civili. I carabinieri si trovavano davanti alla Basilica di Santa Maria Sopra Minerva, nell'omonima piazza in cui ha sede anche il Senato, quando si sono accorti della presenza di due persone sospette che stavano entrando in chiesa, già noti alle forze dell'ordine. Così hanno deciso di seguirli.

I due, due uomini che vivono senza fissa dimora già noti ai carabinieri, si sono fatti strada in chiesa, fingendosi fedeli e fermandosi su una delle panche, alle spalle di una giovane turista statunitense che si trovava inginocchiata. I due si sono avvicinati e, in un attimo, le hanno rubato la borsa senza che lei, intenta a pregare, si accorgesse di niente. All'interno della borsa si trovavano smartphone, carte di credito e documenti d'identità.

Leggi anche Paura a Roma, turista esce di casa senza telefono per andare a fare la spesa e si perde in centro

L'arresto dei carabinieri

Non appena avvenuto il furto, i militari sono intervenuti immediatamente. I carabinieri, che avevano assistito alla scena, hanno bloccato subito i due uomini, entrambi trentasettenne e di origine cubana, che hanno provato a fuggire, con scarsi risultati. Hanno provato a scappare, ma in breve tempo sono stati fermati dai carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che li hanno raggiunti e arrestati e che hanno recuperato al refurtiva, riconsegnata alla giovane turista. Gli arresti, avvenuti poiché entrambi gravemente indiziati del reato di furto aggravato, sono poi stati convalidati.