Azzannata alla mano da un cane mentre cammina per strada: donna ferita a Tarquinia

Una donna è stata aggredita da un cane a Tarquinia mentre camminava per le vie della città, azzannata a una mano: è il secondo caso in meno di una settimana.

Paura a Tarquinia, nel Viterbese, dove una donna è stata azzannata a una mano da un cane. L'allarme è scattato ieri, mentre stava camminando per le vie del centro storico della cittadina: sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 e la donna è stata trasportata immediatamente al pronto soccorso.

Azzannata da un cane a Tarquinia mentre cammina in strada

Non è chiaro cosa sia successo. Ciò che è certo, è che è bastato un attimo e la donna, che stava camminando tranquillamente, per le vie del centro di Tarquinia, è stata alla mano. Il cane, che si trovava in via Marconi nello stesso momento in cui stava passeggiando la donna, si è scagliato contro di lei. L'ha azzannata a una mano. Sarebbe arrivato all'improvviso e l'avrebbe morsa senza alcuna apparente ragione.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che le hanno prestato le prime cure e che, successivamente, l'hanno trasportata d'urgenza la donna in ospedale. Una volta lì, medici e infermieri si sono precipitati verso di lei. Le hanno applicato sette punti di sutura alla mano.

Azzannata a una mano mentre cammina per le vie del centro

Dopo l'aggressione, oltre a riportare le ferite, la donna è rimasta profondamente scossa. La paura, come scrive Tuscia Web che ha riportato la notizia, è stata tanta. Secondo quanto riportato dalla testata locale, sarebbe il secondo evento simile nel corso dell'ultima settimana. Domenica scorsa, durante il mercato al Lido, un pitbull aveva morso alcune persone e attaccato altri due cani. Anche in quel caso è stato necessario chiedere l'intervento degli operatori del pronto soccorso sanitario dell'ospedale di Tarquinia.