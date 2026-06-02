Cane azzanna ragazzino di 12 anni al parco e lo ferisce a un braccio: paura a Ciampino

Paura a Ciampino dove un cane, un lupo cecoslovacco, si è scagliato contro un ragazzino di 12 anni e lo ha azzannato: ferito a un braccio.

Paura al parco oggi a Ciampino dove, mentre molte famiglie si erano riunite per trascorrere una giornata di svago approfittando della Festa della Repubblica, un ragazzino di 12 anni è stato azzannato da un cane lupo cecoslovacco. L'animale sarebbe scattato all'improvviso, non si conosce ancora il motivo per cui ha aggredito il dodicenne. Ciò che è certo è che il bambino, istintivamente, è riuscito a girarsi dall'altra parte riducendo l'entità delle ferite: l'animale lo ha morso al braccio. Ma poteva andare peggio, la paura è stata tanta.

Cane azzanna ragazzino di 12 anni al parco

Come anticipato, i fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, martedì 2 giugno 2026, in un parco di Ciampino. L'area verde era molto affollata da bambini e genitori quando un cane lupo cecoslovacco ha improvvisamente aggredito un ragazzino di 12 anni. Non è chiaro cosa sia accaduto prima e cosa abbia fatto scattare il cane che si è spinto verso il ragazzino per azzannarlo. Il dodicenne istintivamente si è girato, vedendo il cane che lo raggiungeva, così ha riportato ferite soltanto sul braccio, mentre fortunatamente non sono stati colpiti il collo o il volto. Il ragazzino ha poi ricevuto le prime cure: fortunatamente non sono state gravi.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuti i fatti, è scattato subito l'allarme. Sul luogo sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale di Ciampino che già si trovavano all'ingresso del parco Aldo Moro per un servizio di pattugliamento: hanno isolato la zona e iniziato i rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Inoltre si sono occupati di risalire anche all'identità dei proprietari dell'animale per accertare le precise responsabilità di legge per l’omessa custodia. Si è riaccesa, soprattutto fra gli avventori presenti questa mattina, come riporta Canale Dieci, la polemica sulla sicurezza. Molti si chiedono come sia stato possibile che l'animale si trovasse in un parco così gremito di gente senza neanche indossare la museruola.