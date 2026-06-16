Tarquinia, donna trovata morta con colpo di pistola alla tempia e coltello in mano: indagini in corso

Tragedia a Tarquinia, dove una 74enne è stata trovata morta in casa con un colpo di pistola alla tempia e un coltello in mano. La Procura ha aperto un’inchiesta, l’ipotesi è suicidio.

Immagine di repertorio

Istigazione al suicidio è l'ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura della Repubblica di Civitavecchia diretta da Alberto Liguori, in merito a una donna di settantaquattro anni trovata morta a Tarquinia. Il cadavere era all'interno dell'abitazione nella quale viveva con il marito, in località Roccaccia, nelle campagne in provincia di Viterbo, nella mattinata di sabato scorso 12 giugno.

Un atto dovuto, per fare chiarezza nella ricostruzione della dinamica e fugare ogni dubbio che possa essersi trattato di un delitto. L'ipotesi verso la quale al momento maggiormente si propende è che sia stato un gesto volontario. Sulla salma, che si trova in obitorio a disposizione dell'Autorità giudiziaria, verrà svolta l'autopsia. Sul caso coordinati dalla Procura, indagano gli agenti della Polizia di Stato di Tarquinia.

La donna trovata morta con un colpo di pistola alla tempia

Secondo le informazioni trapelate finora la donna è stata trovata senza vita con un colpo d'arma da fuoco alla tempia. In mano stringeva un coltello. Da quanto si apprende soffriva di depressione. A dare l'allrme è stato il marito, che ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Il personale sanitario giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presente la Polizia di Stato, per i rilievi scientifici. L'uomo non è indagato.

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Indagini in corso per ricostruire il quadro

Ora la Procura, che ha aperto l'inchiesta, vuole chiarire ogni aspetto della vicenda della donna trovata morta a Tarquinia, senza lasciare nulla di incompreso prima di chiudere il caso. Al lavoro la Scientifica, che ha svolto i rilievi all'interno dell'abitazione: sotto esame il coltello, la pistola e sono in corso gli accertamenti sui tempi, per caire ad esempio, se sussistano eventuali incongruenze tra l'orario della morte, il ritrovamento del cadavere e la chiamata ai soccorsi. In fase di ricostruzione anche cosa sia accaduto nelle ore precedenti ai fatti all'interno dell'abitazione. La pistola era regolarmente detenuta.