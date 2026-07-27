Uomo investito da un treno in corsa in stazione a Monterotondo: morto sul colpo, accertamenti in corso

Un treno ha investito un uomo nella mattina di oggi a Monterotondo, vicino Roma: morto sul colpo. Sul posto è arrivata la PolFer.

La stazione di Monterotondo.

Paura alle porte della Capitale questa mattina, lunedì 27 luglio 2026, quando un uomo è stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Monterotondo. I fatti risalgono alla metà della mattinata di oggi. L'allarme è scattato immediatamente. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti sul caso.

A quel punto la circolazione dei treni sulla linea interessata, quella che collega Orte a Roma Fiumicino, è stata interrotta per circa un'ora e mezza. I treni hanno iniziato ad accumulare ritardi per un totale di circa 100 minuti, in altri casi sono state svolte cancellazioni.

Incidente a Monterotondo: treno investe un uomo

Paura questa mattina nella stazione ferroviaria di Monterotondo dove, verso le 9 di oggi, lunedì 27 luglio 2026, un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito. Non è chiara l'esatta dinamica dei fatti: quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Ciò che è certo è che, dopo il passaggio del treno, l'uomo ha perso la vita.

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Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della PolFer, polizia ferroviaria, del Compartimento del Lazio che hanno iniziato a svolgere immediatamente i rilievi di rito.

Chi è la vittima morta investita da un treno: aveva trenta anni, era senza documenti

Secondo le prime informazioni i fatti sono avvenuti oggi verso le ore 9. L'impatto contro il treno si è rivelato fatale per l'uomo. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati, oltre agli agenti della Polizia Ferroviaria, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che sono intervenuti immediatamente, precipitandosi verso l'uomo. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: ai soccorritori non è rimasto che dichiararne il decesso.

Si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni che al momento dei fatti era senza documenti. A una prima occhiata, sembra che si trattasse di una persona non italiana. Spetta agli agenti adesso chiarire le esatte cause del decesso, se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente.