Arriva a Roma per le nozze, i ladri le rubano il vestito da sposa dall’auto: arrestati dai carabinieri

Mancava poco a due sposini danesi giunti a Roma per celebrare il matrimonio, ma gli abiti nuziali sono stati rubati. I ladri sono stati arrestati e i vestiti restituiti alla coppia.

Le macchine in sosta nel parcheggio di piazza Celimontana

Gli abiti nuziali rubati a poche ore dal matrimonio. È l'incubo vissuto nel pomeriggio di ieri giovedì 18 giugno da una coppia di sposini danesi, giunti a Roma appositamente per giurarsi amore eterno. Tra i loro bagagli, lasciati incustoditi nella macchina presa a noleggio, c'erano anche i vestiti per la cerimonia, ma sono spariti insieme agli altri oggetti di valore, quando due giovani ladri hanno rotto il finestrino della vettura e messo a segno il colpo.

La loro non è stata l'unica auto presa di mira dai malviventi, due ragazzi di 22 e 23 anni, che poco dopo sono stati sorpresi dai carabinieri, mentre svaligiavano altre macchine affittate da turisti e hanno dato il via a un inseguimento tra le vie del centro storico. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale.

L'appostamento dei carabinieri in borghese

Erano già noti alle forze dell'ordine i due ventenni colti in flagrante a infrangere i finestrini delle automobili a noleggio tra via Claudia e piazza Celimontana, per portare via bagagli, pc, tablet e contanti dei malcapitati, la maggior parte turisti. Tra quelle auto, c'era anche la vettura dei due danesi. Poco prima invece, ad essere preso di mira era stato il veicolo di due turisti tedeschi.

I borseggiatori sono stati beccati proprio mentre passavano in rassegna le macchine ferme nel parcheggio di piazza Celimontana, durante un appostamento mirato dei militari in borghese: quando hanno provato a fermarli, i ladri hanno tentato la fuga in macchina, anche quella presa a noleggio. Così è iniziato l'inseguimento.

La fuga tra le vie del Celio e di Testaccio

A quel punto l'auto ha iniziato la sua corsa tra via della Navicella e viale dell'Amba Aradam: passando con il semaforo rosso, i fuggitivi hanno imboccato contromano via Giotto. Giunti in via Marmorata, in zona Testaccio, i due hanno abbandonato il veicolo per tentare di nascondersi nelle stradine secondarie del rione. L'inseguimento è dunque continuato a piedi, ma si è concluso poco dopo in piazza dell'Emporio. Non è stato facile per i militari immobilizzare i due, vista la violenta resistenza che hanno opposto all'arresto.

Dentro la loro auto sono stati trovati valigie, abiti, borse di valore, utensili e dispositivi elettronici per un valore complessivo di 5mila euro. Tra la refurtiva c’erano anche gli abiti per il matrimonio della coppia danese. I carabinieri hanno restituito tutti i beni ai legittimi proprietari, salvando così la cerimonia dei due sposini.