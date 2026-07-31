Perde il controllo e si schianta contro un muro a Moricone: morta Antonella Sgreccia, 44 anni

La 44enne Antonella Sgreccia ha perso il controllo dell’auto nella notte lungo via Roma a Moricone. Inutili i soccorsi, i carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.

Via Roma a Moricone e Antonella Sgreccia

Una donna di 44 anni è morta nella notte a seguito di un incidente stradale a Moricone, nella città metropolitana di Roma. Antonella Sgreccia, questo il nome della vittima, si trovava alla guida della sua Smart 4Two quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata. Ben voluta e stimata in tutto il paese, l'amministrazione comunale ha espresso il propio cordoglio e vicinanza alla famiglia.

L'incidente all'una di notte su via Roma

Sono ancora oggetto d'indagine le cause che hanno portato la 44enne a perdere il controllo dell'auto. Stava percorrendo via Roma, strada che collega Moricone a Palombara Sabina, quando, intorno all'una di notte, la vettura ha sbandato ed è finita prima contro un lampione dell'illuminazione pubblica e poi contro il muro di cinta di una villetta all'altezza del civico 152. Qui la Smart ha terminato la propria corsa.

L'urto è stato violento e per Antonella Sgreccia non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati prontamente gli operatori sanitari del 118, allertati dai residenti della zona, i quali, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

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Il cordoglio di tutta Moricone per la morte di Antonella Sgreccia

I carabinieri della stazione di Moricone sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del terribile incidente mortale. In particolare, resta da capire se l'auto della donna abbia sbandato per un errore umano, per le condizioni della strada o per un malfunzionamento.

Antonella Sgreccia, classe 1982, era nata a Tivoli ma era cresciuta a Moricone. Nel paese della Sabina lavorava nel negozio di uno zio. In tanti, sui social, hanno dedicato un pensiero alla donna ed espresso la loro vicinanza alla famiglia. Fra questi anche l'amministrazione comunale, che ha comunicato la sospensione di tutte le attività in programma presso il teatro locale.