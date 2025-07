video suggerito

Pestato e abbandonato in un carrello della spesa: unghie strappate, sul corpo segni di tortura L’uomo che è stato trovato gravemente ferito in un carrello della spesa a Ostia lo scorso 20 giugno, sul corpo presentava segni di tortura. Il 40enne è ancora grave. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato pestato e torturato l'uomo di 40 anni di origini brasiliane trovato in condizioni gravissime in un carrello della spesa a Ostia. Secondo le ultime informazioni, il 40enne è stato ricoverato con diverse fratture, ferite su tutto il corpo e unghie strappate da alcune dita. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. L'uomo si trova ancora ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia: non si esclude un regolamento di conti nell'ambiente della criminalità organizzata.

Un pestaggio feroce, sul quale ancora non si è fatta piena luce. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini. L'uomo è stato trovato poco dopo la mezzanotte del 20 giugno in via Mario Ruta nei pressi di piazza Gasparri, vicino a una farmacia. Era in condizioni disperate, con attaccato al collo un cartello con scritto ‘stronzo' e ‘infame‘. Chi sia stato a ridurlo in quello stato, al momento non è noto. Chi indaga sta coprendo ogni pista, cercando di capire dove sia avvenuto il pestaggio e per quale motivo. Una delle ipotesi, è che il 40enne sia stato picchiato e torturato in un altro luogo, e poi portato in via Ruta in un momento successivo. Per questo gli inquirenti sperano che le telecamere della zona possano aver ripreso qualcosa, il passaggio di una macchina sospetta magari, in modo da poter indirizzare le indagini e individuare i colpevoli.

La vittima, per ora, non ha fornito indicazioni sull'accaduto. Quando le sue condizioni lo consentiranno, sarà ascoltata dalle forze dell'ordine. Al momento le sue condizioni rimangono gravi: da dieci giorni il 40enne è ricoverato in ospedale. E le dimissioni non sembrano attualmente vicine.