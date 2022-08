Lutto per Francesca Chillemi, è morta la nonna dell’attrice di Viola come il mare Un lutto ha colpito la famiglia di Francesca Chillemi, è morta la nonna materna: “Non andrai mai via, sei parte di me” ha scritto l’attrice di Viola come il mare su Instagram a corredo di una foto insieme a lei.

A cura di Gaia Martino

Un grosso dispiacere ha colpito Francesca Chillemi e la sua famiglia: è morta la nonna della celebre attrice presto in tv nella fiction su Canale 5 Viola come il mare. La siciliana su Instagram ha condiviso un'immagine insieme alla nonna, "Ciccina", che fino ad oggi l'ha fatta sentire amata e protetta e che, nonostante la scomparsa, continuerà ad essere parte della sua vita.

Le parole di Francesca Chillemi per la nonna

L'attrice su Instagram ha dato il suo ultimo saluto alla nonna materna, "Ciccina" la chiama, che nonostante sia passata a miglior vita continuerà ad essere parte di lei.

"Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…" ha scritto Francesca Chillemi come didascalia di un post che la ritrae a fianco la nonna. Tantissimi messaggi da parte di amici e colleghi hanno arricchito il post di amore e cordoglio: Elena Santarelli, Andrea Paris, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta, Elena Sofia Ricci e tanti altri nomi noti al mondo del cinema e dello spettacolo le hanno lasciato un cuore per mostrare la loro vicinanza per la perdita. Anche la mamma di Francesca Chillemi, Maria Sciotto, ha salutato sua madre su Instagram: "La mia è stata una grande mamma, una grande nonna, una grande donna. Sempre pronta al sacrificio ed all'aiuto. Sempre pronta a mettersi da parte per i figli e i nipoti. Sempre presente per ognuno di noi. Non ti dimenticherò mai, cara mamma. Vivrai sempre nei miei ricordi, accanto a papà".

Francesca Chillemi protagonista di Viola come il mare con Can Yaman

Diffuso su Canale 5 negli ultimi giorni il promo della fiction Viola come il mare che vedrà Francesca Chillemi e Can Yaman protagonisti nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir, giornalista e ispettore capo. La trama si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Stanzini che ha come volto principale una giornalista romana che si è trasferita a Palermo. Una malattia degenerativa le renderà difficile il corso della vita, ma le problematiche non le impediranno di lavorare al meglio. Sebbene il promo reciti "prossimamente" come riferimento temporale, Viola come il mare è inserito nei palinsesti come uno dei primi prodotti dell'autunno della rete ammiraglia Mediaset.