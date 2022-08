Francesca Chillemi: “Se sono felice? Vedo ansia e sofferenza intorno a me, mi tocca profondamente” Francesca Chillemi si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. Presto tornerà in tv con la serie “Viola come il mare” e nella fiction “Che Dio ci aiuti 7”.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Chillemi tornerà in tv a settembre. Insieme a Can Yaman, sarà la protagonista della serie "Viola come il mare", in onda su Canale5. Inoltre, tornerà presto a interpretare Azzurra Leonardi nella serie Che Dio ci aiuti 7, con un ruolo sempre più centrale. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni:

La mia Viola è una donna molto sensibile, a volte fragile, ingenua, ma di grande apertura emotiva: le interessa davvero capire cosa provano gli altri. Quindi la prima domanda che mi farebbe è: “Francesca, come stai? Stai bene? Sei felice?“ Cosa le risponderei? Che sto bene, sì. Quanto alla felicità, è difficile viverla in questo momento storico di caos, con tutto quello che succede. Vedo tanta ansia generale, tanta sofferenza intorno a me e questo mi tocca profondamente.

Chi è Viola Vitale, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi

Viola Vitale, protagonista della serie tv Viola come il mare, è una giornalista che ritorna in Sicilia, dopo avere vissuto a lungo a Parigi. Grazie al dono della "sinestesia", riesce ad aiutare l'aitante ispettore Demir, interpretato da Can Yaman:

La sinestesia è una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi uditivi o visivi diversi da quelli abituali. Nel caso di Viola, lei "vede" le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia, alla paura… E quando riceve questi input visivi, è un po’ come se quelle emozioni, le provasse pure lei. Ciò comporta due aspetti: uno positivo e uno negativo. Il buono è che Viola riesce a immedesimarsi negli altri; il cattivo è che a volte viene sopraffatta dalle emozioni. Fatto sta che, grazie a questa sua dote, riesce ad aiutare l’ispettore capo Demir (Can Yaman) a risolvere i casi.

L'attrice tornerà a interpretare Azzurra nella serie Che Dio ci aiuti 7

Nelle scorse settimane, Elena Sofia Ricci ha fatto sapere che prenderà parte solo a tre puntate di Che Dio Ci Aiuti 7. Al contrario, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi diventerà sempre più centrale: "Ora Azzurra metterà in pratica tutto ciò che suor Angela le ha insegnato. Passiamo dalla teoria alla pratica. Se vogliamo, è un po’ come la mia evoluzione nel cast. All’inizio ero io la più "piccola" sul set, oggi posso fare da sorella maggiore alle giovani attrici".