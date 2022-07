Raimondo Todaro e l’amore per Francesca Tocca: “Non ho mai pensato di avere un’altra donna” Raimondo Todaro intervistato da Lorella Cuccarini ha parlato dell’amore che prova per Francesca Tocca. Dopo due anni distanti, nel 2021 sono tornati insieme: “Neanche da separati ho mai pensato di avere un’altra donna”.

A cura di Gaia Martino

Raimondo Todaro è stato ospite a "Un caffè con" di Lorella Cuccarini, la sua compagna d'avventura ad Amici di Maria De Filippi 20. Ha parlato del suo passato, del suo primo casting a Ballando con le stelle – "Ci arrivai perché mio fratello lesse su un sito l'annuncio dei casting. Non avevo mai fatto un casting, così lo accompagnai" – e del suo rapporto con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. I due dopo due anni di crisi nei quali sono stati separati, nel luglio 2021 sono tornati insieme. Il bacio nello studio di Amici, al termine di una coreografia, valse come annuncio del loro ritorno di fiamma. Il ballerino di latino alla sua collega e amica ha confessato di non aver mai pensato di avere un'altra donna se non lei durante il periodo di rottura.

Le parole di Raimondo Todaro su Francesca Tocca

Raimondo Todaro non ha mai pensato ad altra donna se non alla sua, Francesca Tocca, durante il periodo nel quale sono stati separati. Seppur distanti, lui non ha mai perso la speranza che il cielo potesse tornare sereno. Ha spiegato che un motivo ben preciso per il quale si lasciarono non c'è mai stato:

Eravamo tornati insieme a luglio, prima di Amici. Il 3 luglio del 2010 e a luglio del 2021 ci siamo rimessi insieme dopo due anni. È difficile da spiegare, quando ci siamo separati l'abbiamo fatto senza sapere un perché, non c'era un motivo particolare, il rapporto non era più come prima.

A legarli è sempre stato un grande amore, lo stesso che gli ha permesso di risolvere i problemi.

Siccome c'è stato sempre un grande amore, un grande rispetto, ci dicemmo di non fingere. La nostra fortuna è stata separarci, perché se avessimo insistito per rimanere insieme la corda si sarebbe rotta definitivamente. In due anni non ho mai pensato di avere un'altra donna. Andai via di casa sperando di poter recuperare un giorno. Ci è voluto un po' ma così è stato.

L'amore per la figlia Jasmine

Si sposarono nel 2014, quando erano già genitori della piccola Jasmine nata un anno prima. Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono innamorati della loro Jasmine che sta crescendo, come i genitori, a ritmo di musica. Papà ballerino ha raccontato: