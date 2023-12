Lo chef Bruno Barbieri mette il burro negli spaghetti con le vongole e scatena la polemica Un po’ di burro negli spaghetti con le vongole creano un caso social-culinario per Bruno Barbieri, giudice di Masterchef. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

E voi lo mettete il burro negli spaghetti con le vongole? Bruno Barbieri lo fa e alla Viglia di Natale crea una polemica culinaria che si scatena sui social: la causa è un video in cui lo chef spiega proprio come fare questo classico natalizio. Una polemica che si scatena proprio a poche settimane dall'inizio della messa in onda di Masterchef, programma cult di Cucina su Sky, dove Barbieri è uno dei tre giudici assieme ad Antonino Cannavacciuolo e a Giorgio Locatelli. Lo chef sa di andare contro il parere dei puristi, ma nonostante ciò mette il suo tocco, fragandosene di quelli che avrebbero potuto essere i commenti e ciò che, effettivamente, si sarebbe scatenato dopo la pubblicazione della ricetta

Lo chef Barbieri, tra i volti più noti e amati della televisione italiana, grazie, tra le altre cose, ad anni di esperienza come giudice a Masterchef, ha postato la ricetta dei suoi spaghetti alle vongole che contemplano anche, in mantecatura, il burro. Mentre spiega la ricetta, Barbieri mette le mani avanti e all'inizio, quando elenca e racconta gli ingredienti che servono dice: "Rigorosamente io una noce di burro gliela metto sempre, lo so che qualcuno, i puristi, diranno ‘no, ma…', però onestamente a me non frega niente.". Poi, quando è il momento di mantecare, mette tre pezzi di butto negli spaghetti e comincia a "spadellare", spiegando: "Bisogna proprio montarlo, il burro, così, perché quando incomincia a raffreddarsi un po' fa quella bella crema".

Come volevasi dimostrare il tocco dello chef non è stato particolarmente apprezzato, soprattutto quando il video è stato caricato sui social e i fan hanno potuto scatenarsi a commentare. La maggior parte dei commenti pinnati in alto, quindi quelli con più interazioni, sono di critica alla scelta dello chef. In tanti non accettano che la pasta con le vongole possa contenere del burro e criticano questa scelta, c'è chi "consiglia": "Ma ‘risottare' gli spaghetti anziché usare il burro per mantecare il piatto pareva brutto? Sono di mentalità aperta e nel proprio piatto ognuno mette ciò che vuole, però il burro ammazza il sapore delicato delle vongole", oppure chi si azzarda a dire che se gli arrivassero al ristorante li rimanderebbe indietro.

Leggi anche Masterchef Italia 2023 in tv e in streaming: dove vedere le nuove puntate su Sky e NOW

Eppure in questo profluvio di commenti indignati c'è anche chi ricorda che Barbieri non è proprio un improvvisato, né un food blogger, ma uno chef stellato: "In questi commenti c’è gente comune che dice a Barbieri 7 stelle Michelin come si fa pasta e vongole" commenta uno, mentre un altro utente dice: "Commenta gente che la cucina l’ha vista solo per andare al cesso al ristorante. Vi odio, mi piacerebbe che il vostro lavoro da piastrellisti sia sempre oggetto di critiche sui social".