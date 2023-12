Bruno Barbieri mostra la ricetta degli spaghetti alle vongole, i fan sbalorditi: “Ma c’è il burro?” Lo chef Bruno Barbieri pubblica sui social la ricetta di uno dei piatti più amati della tradizione culinaria italiana: gli spaghetti alle vongole. Nel procedimento vi aggiunge anche del burro, scatenando una serie di commenti contrariati dei suoi fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Bruno Barbieri è appena tornato su Sky con la nuova edizione di Masterchef Italia, pronto a giudicare i piatti degli aspiranti chef che si presentano per iniziare una nuova avventura. Nel frattempo, non si allontana certo dai social, dove pubblica le sue ricette, ed ecco che proprio durante le festività natalizie, lo chef propone un piatto della tradizione: gli spaghetti alle vongole, ma un dettaglio nella preparazione non sfugge all'occhio attento dei fan che, infatti, non si lasciano sfuggire l'occasione di commentare.

La ricetta pubblicata da chef Barbieri

"Lo spaghetto alle vongole è uno di quei piatti a cui non si riesce a fare a meno" lo dice proprio Barbieri in apertura del suo video, consapevole che la ricetta di un piatto così semplice, ma allo stesso tempo così gustoso e amato dagli italiani, farà gola al suo pubblico. Sui social, quindi, è comparsa la versione da poco più di un minuto del procedimento, che si trova intero sul canale Youtube dello chef. Nella fase finale della preparazione Barbieri si appresta a tagliare dei tocchetti di burro che, come si vede nel video integrale, aggiungerà sul finire per "far fare quella bella crema", come dice lui stesso spiegando passo dopo passo i suoi movimenti.

I commenti interdetti dei fan

Alla vista di questo passaggio, ma anche solamente del taglio del burro, non sono mancati, quindi, i commenti: "Ma ho visto del burro o sbaglio?" chiede qualcuno, altri scrivono: "A Barbiè, ma il burro da te non me lo aspettavo", alcuni ironizzano sul fatto che lo chef sia particolarmente esigente con i concorrenti del cooking show, e altri sottolineano che abbia 7 stelle Michelin, il massimo riconoscimento che si possa avere in cucina. Non manca, però, chi si schiera dalla sua parte: "Qui c'è gente comune che vuole insegnare a cucina a Bruno Barbieri" o ancora: "Ma davvero volete dire come si cucina a chef Barbieri?". Insomma, come per la carbonara, oggetto di critiche proprio di recente, quanto si legge nei commenti al video del noto chef è la dimostrazione del fatto che esistono dei piatti intoccabili per gli italiani e lo spaghetto alle vongole è uno di questi.