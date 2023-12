Quando inizia Masterchef Italia 13: data e orario della prima puntata Masterchef Italia 13 sta per tornare. La prima puntata del cooking show più amato della tv sarà il 14 dicembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Ad accogliere gli aspiranti chef ci saranno, come sempre, i tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Masterchef sta per tornare. La tredicesima stagione del cooking show di Sky parte giovedì 14 dicembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Come sempre, ad accogliere il pubblico, oltre che gli aspiranti chef ci saranno i tre giudici più amati d'Italia, ovvero Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo che individueranno i venti concorrenti che si contenderanno la vittoria.

La nuova edizione di Masterchef Italia 13: quando comincia e le novità

Per gli amanti del cooking show l'attesa è finita, finalmente potranno tornare a deliziarsi con le prove degli aspiranti chef che, dal 14 dicembre alle 21:15, si cimenteranno in ricette e prove sempre più insidiose. Quest'anno, però, non mancheranno le novità.

I tre giudici saranno affiancati da un altro personaggio, diverso per ogni puntata, che li aiuterà a prendere decisioni durante le fasi del Live Cooking e dello Stress Test. Quest'ultima è una nuova prova a tempo che vedrà i cuochi affannarsi nel conquistare l'ambito grembiule bianco. I concorrenti non lo vedranno, dal momento che sarà nascosto in studio e guarderà con attenzione l'operato di ogni singolo partecipante, valutandone il talento e individuando le possibili lacune.

Una volta assegnati i venti grembiuli bianchi, e formata la Masterclass, si darà inizio alla sfida che sarà scandita dalle solite prove: Mistery Box, sempre più enigmatiche a seconda delle ispirazioni dei giudici, gli Skill Test in cui gli aspiranti vincitori dovranno mostrare le loro abilità sotto l'occhio vigile dei giudici e di altri esperti chiamati a testare la loro bravura. Non mancheranno, ovviamente, il Pressure Test e le prove in esterna, dove i concorrenti dovranno mettere alla prova la loro resistenza, oltre che la capacità di lavorare in situazioni di tensione. Ogni tanto, per non farsi mancare un po' di brio, tornerà anche lo Stress Test.

I tre giudici di Masterchef Italia 2023: Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo

Squadra che vince non si cambia e quindi anche quest'anno, dopo cinque anni, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono pronti a giudicare i concorrenti che da tutta Italia, e non solo, si presentano a Masterchef per raccontare la loro storia e per dimostrare quanto la cucina sia per loro una passione vera. Tra battibecchi, siparietti divertenti e qualche pacca sulla spalla che guasta mai, i tre sono ormai un trittico vincente, oltre che uno degli ingredienti fondamentali affinché la ricetta di questo cooking show sia davvero perfetta.