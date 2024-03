L’ex Spice Girl Mel B torna dalla madre dopo il divorzio dall’ex: “Ho subito abusi fisici e finanziari” L’ex Spice Girl Mel B racconta di essere tornata a vivere a Leeds dalla madre dopo il divorzio da Stephen Belafonte, l’ex marito accusato di violenza: “Dal mio ex subito abusi emotivi, fisici e finanziari”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

L’ex Spice Girl Mel B lascia la California e torna a vivere a Leeds in un bungalow di proprietà della madre dopo la separazione dal marito Stephen Belafonte, accusato di violenza. Lo racconta la cantante in un’intervista rilasciata alla BBC attraverso la quale ha reso nota al decisione di tornare a casa per poter finalmente ripartire e riprendere in mano la sua vita. Mel B, nonostante i guadagni realizzati con le Spice Girls, a un certo punto aveva perso tutto, perfino la casa nella quale risiedeva e che è riuscita a ricomprare dopo anni di duro lavoro e vita frugale. Oggi spiega che parte della responsabilità delle spese connesse a quel periodo sarebbe da attribuire proprio all’ex marito:

Non ho subito dolo abusi emotivi e fisici, ho subito anche quelli finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti i soldi che pensavo di possedere. Quindi sono dovuta tornare a vivere con mia madre.

L’accordo raggiunto con l’ex marito: 350mila dollari di buonuscita, più mantenimento

Nel 2017, attraverso un accordo privato, Mel B e Belafonte hanno chiuso il loro matrimonio. L’ex Spice Girl ha dovuto versare all’ex marito circa 350mila dollari di buonuscita e 5000 dollari al mese per il mantenimento della figlia Madison. “Quando sono tornata da mia madre, continuava a ripetermi che era finita e che sarei stata bene”, racconta oggi l’artista, “Ma non era la verità. Certo, qualsiasi situazione è meglio che stare con la persona che abusa di te ma quando esci da una situazione di abuso, è come ricominciare tutto da capo. Devi imparare di nuovo a fidarti delle persone, devi imparare a fidarti di te stesso”.

La nuova vita di Melanie Brown

Oggi la vita di Mel B è diversa da quella sfavillante vissuta quando era in cima alla vetta del mondo della musica insieme alle Spice Girls: “Mia madre ha 6 fratelli, quindi sono circondata da amici, zie, zii e nipoti. Leeds è bellissima e semplice, le persone sono calde”. Solo di recente, l’artista è riuscita a ricomprare la casa che aveva perduto: “Guardavo case che non potevo permettermi quindi ho abbassato la testa, vissuto in maniera frugale e lavorato finché ho potuto ricomprarla”.