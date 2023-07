L’estate di Barbara d’Urso senza trucco né pensieri: “Brindo all’amicizia” La conduttrice ex regina del pomeriggio Mediaset scaccia la malinconia e si lascia alle spalle una stagione complessa brindando al buonumore e alla compagnia, quella degli amici che non la lasciano mai sola nella sua villa di Capabio, dove sta trascorrendo l’estate.

A cura di Giulia Turco

Barbara d’Urso non ci pensa e si gode l’estate con gli amici. In attesa di svelare al pubblico quali sarà il suo destino nella prossima stagione televisiva, la conduttrice ex regina del pomeriggio Mediaset si gode le vacanze accerchiata dall’amore, quello della sua famiglia che ha da poco accolto la nipotina, e quello del suo gruppo affezionato di amici.

Le vacanze di Barbara d'Urso tra amici e buonumore

Niente mete esotiche o paesi lontani: Barbara d’Urso tra trascorrendo il mese di luglio nella sua villa di Capalbio, in Toscana, in compagnia dei suoi più cari amici. La conduttrice ogni anno ama ospitare gruppi di loro, ma quale occasione migliore di quest’anno per fare un po’ di festa in compagnia? Così d'Urso si lascia alle spalle un anno complesso e si prepara ad un futuro incerto, un salto nel vuoto per lo meno, dopo un lungo periodo di solide certezze. Nel frattempo scaccia la malinconia e brinda all’amicizia, tra tuffi in piscina, gite e aperitivi in spiaggia, buon cibo e soprattutto il buonumore. Con lei non manca praticamente mai Nicolo Cerioni, uno dei suoi fedelissimi amici, nonché art director delle star, e Angelica Pizzuti, sua amica del cuore da oltre 50 anni.

Il futuro di Barbara d’Urso in tv

Dopo aver risposto per le rime all’azienda che le ha chiuso la porta alle spalle, Barbara d’Urso lascia spazio all’allegria e al suo pubblico, al quale non ha potuto dare un arrivederci, assicura di avere in serbo nuovi progetti che non può ancora rivelare. Il suo contratto è in scadenza a dicembre, ci sarà il tempo per una prima (e ultima per lei) serata per le reti Mediaset? O avrà accettato una delle tante proposte che sembra che abbiano fatto recapitare su altri fronti? Quel che è certo è che il pomeriggio di Canale 5, con estrema amarezza, è perso per sempre e da settembre il suo pubblico affezionato dovrà abituarsi alla nuova presenza di Myrta Merlino.