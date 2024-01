“Lei deve introdurre, le domande le fanno i giornalisti”: la risposta di Barbareschi in conferenza stampa Risposta muscolare dell’attore e produttore alla giornalista che moderava la conferenza stampa di presentazione della fiction “La lunga notte: la caduta del Duce”: “Lei deve solo introdurre, poi alle domande pensano i giornalisti”. L’UsigRai: “Arrogante e maleducato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Viviamo in un'epoca dove il trionfo del cretino è di grande forza", così Luca Barbareschi durante la conferenza stampa della fiction "La lunga notte: la caduta del Duce", mentre tentava di fare un ragionamento sulla comprensione degli eventi storici nella nuova generazione. Quando si è ritrovato a essere interrotto dall'ufficio stampa che moderava la conferenza, l'attore e produttore ha sbottato: "Lei mi fa la giornalista, ma lei deve solo introdurci, perché poi le domande le fanno i giornalisti". Reazione sdegnata dei sindacati Rai: "Arrogante".

Le parole di Luca Barbareschi

Luca Barbareschi durante la conferenza stampa del suo "La lunga notte: la caduta del Duce" ha innescato e fronteggiato la polemica. Quando ha fatto la sua dichiarazione: "Lei mi fa la giornalista, ma lei deve solo introdurci, perché poi le domande le fanno i giornalisti", qualcuno tra i presenti in sala ha mormorato e lui ha replicato ancora:

Sì, sono molto tranchant perché non ho voglia di perdere tempo. Viviamo in un'epoca dove il trionfo del cretino è di grande forza.

Il comunicato dell'UsigRai

Il cdr dell'Ufficio Stampa Rai e l'UsigRai hanno rilasciato una nota congiunta di protesta nei confronti di Luca Barbareschi: "Il ruolo e i compiti dell’Ufficio Stampa della Rai non li stabilisce Luca Barbareschi. Le conferenze stampa della Rai le conducono le giornaliste e i giornalisti dell’Ufficio Stampa Rai, come previsto tra l’altro da anni da numerosi documenti. Grave quanto accaduto oggi a Viale Mazzini alla conferenza stampa della fiction “La lunga notte”, in cui l’attore e produttore ha detto alla giornalista Rai che deve limitarsi solo a introdurre la conferenza stampa e non porre alcuna domanda, con un irricevibile atteggiamento arrogante e maleducato. Le frasi di Barbareschi mortificano, offendono e non riconoscono la qualità giornalistica del lavoro svolto da tutti i giornalisti che compongono l’Ufficio Stampa Rai."