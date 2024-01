Le lacrime di Ciro, figlio di Sandra Milo: “Stava male da un po’, le ho tenuto la mano fino alla fine” Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, è intervenuto in diretta a La volta buona, in onda su Rai1. “Stava male da un po’ ma non mi va di entrare nei dettagli”, ha raccontato l’uomo tra le lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, è intervenuto in diretta a La volta buona su Rai1 per ricordare la madre. L’attrice è morta questa mattina nella sua casa a Roma. Una notizia arrivata all’improvviso, nessuno aveva avuto il sentore che la musa di Federico Fellini stesse male. “Non è facile in questo momento stare qui. Ho passato notti insonni stando vicino a mia madre, stringendole la mano fino all’ultimo istante. Questa mattina verso le 8.25…Il dolore è grandissimo. Scusate anche la barba lunga ma sono stati giorni pesanti”, ha raccontato Ciro, figlio di Sandra, di fronte alle telecamere:

Ci ha sempre protetti. È stata una madre fantastica, sempre presente con i suoi figli. ci ha dato di tutto e di più. In alcuni periodi della sua vita ha anche lasciato il lavoro, trascurandolo per stare con noi figli. Mi mancherà tantissimo, non so come fare ad andare avanti se non con la forza che mi dà mio figlio.

Sandra Milo stava male da qualche tempo: “Condizioni peggiorate negli ultimi giorni”

Ciro ha preferito non addentrarsi nelle ragioni che hanno determinato la scomparsa della madre: “Era un po’ di tempo che stava male ma adesso non non mi va di spiegare esattamente la situazione. È peggiorata negli ultimi giorni. Abbiamo cercato di starle vicino il più possibile anche perché si era fatta promettere che sarebbe morta sul letto di casa sua. Come aveva fatto con sua madre e sua nonna. Anch’io sono rimasto vicino a lei fino all’ultimo respiro stringendole forte la mano. Nostra madre è stata per noi qualsiasi cosa. Era una madre splendida, si sarebbe tagliata una mano per noi”.

Ciro, vittima del famoso scherzo insieme alla madre: “L’ho detestato”

Proprio Ciro fu oggetto indiretto del famoso scherzo televisivo che ebbe per protagonista la madre nel gennaio del 1990. “L’effetto prodotto da quello scherzo l’ho sempre detestato. La gente mi vedeva per strada insieme a lei e urlava: ‘Ciro! Ciro!’”, ricorda l’uomo senza dissimulare il fastidio, “Mi rispondevano che con quello scherzo ero diventato famoso anch’io ma a me non è mai interessato. Anzi, cercavo di nascondermi”.

Sandra Milo aveva chiesto di morire a casa

Ciro ha raccontato che era stata proprio la madre a far promettere a lui e alle sue sorelle che sarebbe morta a casa, nel suo letto, circondata dall’affetto delle persone che amava:

Ieri si era liberato un posto in ospedale ma è stato meglio così perché stamattina se ne è andata intorno alle 8, 25 mentre le tenevo la mano. Ringrazio Dio per avermi permesso di stare con lei fino all’ultimo. Lo avevamo deciso insieme alle mie sorelle. Mi fa molto piacere l’ondata di affetto che ha avvolto mia madre. Grazie per esserci vicini. Mamma non se l’è mai tirata, nemmeno quando le persone l’avvicinavano per strada. Non è mai stata una diva. E non ci ha mai fatto pesare i momenti poco felici della sua vita. Aveva sempre il sorriso, una madre fantastica.