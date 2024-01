Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo: “Mai fumato in vita sua, mesi di calvario ed è morta nel suo letto” Ciro De Lollis, figlio di Sandra Milo, racconta gli ultimi giorni della madre durante i funerali a Roma. Sulle cause della morte: “Siamo andati a fare visite di tutt’altro genere per problemi all’anca che aveva ed è uscita fuori questa cosa anche se lei non ha mai fumato in vita sua”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

284 CONDIVISIONI condividi chiudi

A margine dei funerali di Sandra Milo, il figlio Ciro De Lollis ringrazia la folla arrivata ad acclamare l’attrice, morta a 90 anni a causa di un problema di salute imprevisto. Sandra ha esalato l’ultimo respiro circondata dai suoi cari, a casa sua, esattamente come aveva richiesto. Accanto a lei quei figli – Deborah Ergas e Azzurra e Ciro De Lollis – ai quali ha dedicato tutta la sua vita. Ed è proprio Ciro a ricordare la madre e l’enorme ondata di affetto che le si è riversata addosso negli ultimi giorni:

Vorrei ringraziare tutti per l'affetto ricevuto, sia nei nostri confronti che di mamma. È stato immenso, sono arrivate persone di ogni età, chi arrivava coi mezzi da fuori, persone anziane venute apposta per la mamma. Un affetto incredibile. Una donna che è sempre stata sincera, vera, a questa ondata di affetto avrebbe risposto con un piacere immenso, anche perché non era una persona che se la tirava. Si fermava a parlare con tutti, è sempre stata così. A chi non l'ha conosciuta la racconterei come una madre che ha fatto di tutto e di più per noi figli, spesso ha interrotto il lavoro, era sempre presente, ci portava a scuola tutte le mattine, ci veniva a prendere a qualsiasi ora della notte. Non mi ha fatto mai pesare niente. Il ricordo più bello è difficile dirlo, ce ne sono troppi.

Ciro De Lollis: “Accaduto da un momento all’altro, stavamo facendo visite di altro genere”

Ciro non ha voluto entrare nei dettagli delle ragioni che hanno provato il decesso di Sandra Milo ma ha lasciato intendere che la malattia che l’ha colpita era stata scoperta solo recentemente mentre si sottoponeva ad accertamenti per un problema all’anca:

Da giorni non dormo, le sono stato vicino fino all'ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto. Era quello che avrebbe voluto. Ultimamente le si era abbassato il tono di voce, ma era cosciente, capiva e riconosceva le persone. Per mio figlio è stata durissima, la mamma è morta alle 8.25, nel giorno del suo compleanno, lui era scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque una festicciola. Gliel'ho detto il giorno dopo che la nonna se n'era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri. Scusate se sto così, ma sono giorni complicati. È successo da un momento all'altro, siamo andati a fare visite di tutt'altro genere per problemi all'anca che aveva ed è uscita fuori questa cosa anche se lei non ha mai fumato in vita sua. Da lì sono stati tre mesi di calvario, sempre peggio, fino all'ultimo e meno male che non l'ho fatta ricoverare il giorno prima, che si era liberato un posto. La mattina dopo è morta mentre le tenevo la mano.

L’ultimo messaggio di Ciro De Lollis alla madre Sandra Milo

Le ultime parole di De Lollis sono rivolte proprio alla madre Sandra: “In ogni cosa vedeva sempre delle cose belle. Mamma, stammi vicino, come hai fatto per tutta la vita. Ti voglio tanto bene”.