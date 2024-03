Le cause della morte di Thomas Kingston: si sarebbe suicidato con un colpo di pistola alla testa Katy Skerrett, coroner del Gloucestershire, ha confermato che Thomas Kingston, marito di lady Gabriella Windosro, è morto a causa di un “singolo colpo di pistola”, sparato alla testa mentre si trovava nella dependance della residenza dei genitori nelle Cotswolds. L’ipotesi più probabile è quella del suicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Thomas Kingston, marito di lady Gabriella Windsor, è morto a causa di una ferita di arma da fuoco alla testa. A riferirlo è stata Katy Skerrett, coroner senior del Gloucestershire, la contea nella quale si è verificato il decesso. I risultati dell’autopsia hanno stabilito le cause del decesso: la morte è da attribuire a una “ferita traumatica alla testa” generata da “un singolo colpo di pistola”. Kingston aveva 45 anni. Nel 2019 aveva sposato Gabriella Windsor, cugina di re Carlo. Al royal wedding aveva partecipato anche la famiglia reale britannica, compresa la defunta regina Elisabetta II.

Thomas Kingston si trovava nella residenza dei genitori

Il 45enne è stato ritrovato senza vita nella dependance della villa di campagna di proprietà dei suoi genitori nelle Cotswolds. È stato il padre dell’uomo a ritrovare il corpo dopo avere forzato la porta d’ingresso della dependance, chiusa dall’interno. Accanto al corpo dell'imprenditore è stata ritrovata la pistola che avrebbe esploso lo sparo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi intervenuti immediatamente sul posto.

La dichiarazione del coroner a proposito della morte di Thomas Kingston

Con una dichiarazione ripresa dalle principali testate di stampa britanniche, la coroner Katy Skerrett ha reso note le cause del decesso del marito di lady Gabriella: “Il signor Kingston si trovava in visita ai suoi genitori nelle Cotswolds. Il 25 febbraio aveva pranzato insieme ai suoi genitori prima che il padre uscisse per una passeggiata con i suoi cani. Al ritorno, non ha trovato il figlio in casa e, dopo circa 30 minuti, la madre ha provato a cercarlo. Il padre ha quindi forzato la porta d’ingresso della dependance chiusa a chiave e ha trovato il figlio privo di vita con una catastrofica ferita alla testa. Sulla scena era presenta una pistola. La polizia è convinta che la morte non sia sospetta”.