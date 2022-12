Le cause della morte di Paolo Calissano: “Intossicazione da farmaci antidepressivi, si è suicidato”

Il fratello di Paolo Calissano, Roberto, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha voluto fare chiarezza sulle cause della morte dell’attore: “Il pm ha disposto un esame tossicologico molto approfondito. La conclusione è stata che mio fratello non è morto a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi. Se è morto suicida? Credo sia andata così”.