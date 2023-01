Adam Rich, morto l’attore bambino de La famiglia Bradford L’attore aveva 54 anni e non sono ancora chiare le cause della morte. Tra gli anni Novanta e Duemila, Rich aveva avuto problemi di alcol e droga, finendo anche in carcere quando aveva cercato di irrompere in una farmacia per procurarsi delle sostanze.

A cura di Andrea Parrella

Morto l'attore Adam Rich, l'ex star bambino che aveva interpretato Nicholas Bradford nel telefilm “La famiglia Bradford”. Rich è scomparso all'età di 54 anni, come ha riferito nelle scorse ore TMZ, scrivendo che il decesso è avvenuto lo scorso sabato, citando come fonte la famiglia, senza tuttavia specificare le cause del decesso effettivo.

Adam Rich è diventato celebre quando era ancora bambino, apparendo nello show La famiglia Bradford (titolo originale "Eight Is Enough"). durante le sue cinque stagioni dal 1977 al 1981. Nella serie interpretava il figlio dai capelli biondi da paggetto di Tom Bradford (Dick Van Patten).

Le dipendenze e il carcere

Dopo la fama che la serie gli aveva consentito, aveva poi provato a portare avanti la carriera di attore in altre serie televisive, da "Love Boat" a "CHiPs", "Fantasilandia" e "L’uomo da sei milioni di dollari", non riuscendo tuttavia a trovare lo stesso tipo di riscontro. Una situazione che lo aveva portato ad abbandonare le scene dopo aver preso parte nel 1993 a un episodio della serie Tv "Baywatch". Un percorso per niente lineare, considerando che l'attore aveva vissuto enormi difficoltà e problemi di dipendenza da alcol e droghe, nel 1989 aveva rischiato di morire per overdose da Valium. Tra le disavventure vissute era stato anche arrestato per un tentativo di furto nel 1991, quando aveva cercato di irrompere in una farmacia per procurarsi delle sostanze. In quel caso, come raccontano le cronache, a pagare la cauzione era stato proprio l'attore Dick Van Patten, che nella Famiglia Bradford interpretava il ruolo di suo padre.

Il ritorno dopo 10 anni di assenza dalle scene

Dieci anni dopo il temporaneo ritiro, Rich era tornato a recitare nel 2003, interpretando se stesso nella commedia di David Spade "Dickie Robers: Former child star", ma che non è mai riuscito a ritrovare la fama di un tempo. Un attore che, come spesso accaduto nel mondo dello spettacolo, è stato una baby star vivendo poi tutti gli effetti negativi di quella condizione. Tempo fa aveva riflettuto sui suoi esordi in un post di Instagram, scrivendo: "Sono grato della gioia che ho provato quando recitavo ne “La famiglia Bradford”… Spero di aver magari portato della gioia anche a voi".